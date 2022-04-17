https://ria.ru/20220417/ukraina-1783950422.html

В Киеве решили не открывать гуманитарные коридоры в воскресенье

В Киеве решили не открывать гуманитарные коридоры в воскресенье - РИА Новости, 17.04.2022

В Киеве решили не открывать гуманитарные коридоры в воскресенье

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в воскресенье гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей открыты не будут. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T11:21

2022-04-17T11:21

2022-04-17T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ирина верещук

беженцы

вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в воскресенье гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей открыты не будут."...К сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", - написала Верещук в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, ирина верещук, беженцы, вооруженные силы украины, донбасс