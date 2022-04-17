https://ria.ru/20220417/ukraina-1783950274.html

Беженцы из Васильевки и Мариуполя прибыли в Омск

Беженцы из Васильевки и Мариуполя прибыли в Омск - РИА Новости, 17.04.2022

Беженцы из Васильевки и Мариуполя прибыли в Омск

Поезд с беженцами из Мариуполя и Васильевки Запорожской области Украины прибыл в Омск, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T11:21

2022-04-17T11:21

2022-04-17T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

мариуполь

украина

омск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

признание днр и лнр в россии

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ОМСК, 17 апр - РИА Новости. Поезд с беженцами из Мариуполя и Васильевки Запорожской области Украины прибыл в Омск, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.Семью из трёх человек, покинувшую Мариуполь, и семью из четырех человек, прибывшую из города Васильевка, на омском железнодорожном вокзале встретили сотрудники МЧС.Сотрудники МЧС помогли беженцам перевезти вещи и обеспечили психологическую поддержку."Одна из семей рассказала спасателям, что планирует остаться в Омске на постоянное место жительства, найти работу и обзавестись жильем", - добавили в пресс-службеРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/kolonna-1783444228.html

мариуполь

украина

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, мариуполь, украина, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, признание днр и лнр в россии