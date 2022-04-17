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Беженцы из Васильевки и Мариуполя прибыли в Омск - РИА Новости, 17.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783950274.html
Беженцы из Васильевки и Мариуполя прибыли в Омск
Беженцы из Васильевки и Мариуполя прибыли в Омск - РИА Новости, 17.04.2022
Беженцы из Васильевки и Мариуполя прибыли в Омск
Поезд с беженцами из Мариуполя и Васильевки Запорожской области Украины прибыл в Омск, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:21
2022-04-17T11:21
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
мариуполь
украина
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
признание днр и лнр в россии
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ОМСК, 17 апр - РИА Новости. Поезд с беженцами из Мариуполя и Васильевки Запорожской области Украины прибыл в Омск, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.Семью из трёх человек, покинувшую Мариуполь, и семью из четырех человек, прибывшую из города Васильевка, на омском железнодорожном вокзале встретили сотрудники МЧС.Сотрудники МЧС помогли беженцам перевезти вещи и обеспечили психологическую поддержку."Одна из семей рассказала спасателям, что планирует остаться в Омске на постоянное место жительства, найти работу и обзавестись жильем", - добавили в пресс-службеРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/kolonna-1783444228.html
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владимир путин, мариуполь, украина, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, признание днр и лнр в россии
11:21 17.04.2022
 
Беженцы из Васильевки и Мариуполя прибыли в Омск

Поезд с беженцами из Васильевки и Мариуполя прибыл в Омск

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком у прибывшего поезда с беженцами
Женщина с ребенком у прибывшего поезда с беженцами - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Женщина с ребенком у прибывшего поезда с беженцами
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ОМСК, 17 апр - РИА Новости. Поезд с беженцами из Мариуполя и Васильевки Запорожской области Украины прибыл в Омск, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Семью из трёх человек, покинувшую Мариуполь, и семью из четырех человек, прибывшую из города Васильевка, на омском железнодорожном вокзале встретили сотрудники МЧС.
"Сегодня, 17 апреля, в город Омск прибыл поезд из Симферополя. Сотрудники МЧС России, в том числе и психологи, встречали людей. Семью беженцев из трех человек из Мариуполя и из четырех из города Васильевка Запорожской области разместили в одной из городских гостиниц", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сотрудники МЧС помогли беженцам перевезти вещи и обеспечили психологическую поддержку.
"Одна из семей рассказала спасателям, что планирует остаться в Омске на постоянное место жительства, найти работу и обзавестись жильем", - добавили в пресс-службе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинМариупольУкраинаОмскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БезопасностьПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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