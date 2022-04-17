Беженцы из Васильевки и Мариуполя прибыли в Омск
Поезд с беженцами из Васильевки и Мариуполя прибыл в Омск
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком у прибывшего поезда с беженцами
Женщина с ребенком у прибывшего поезда с беженцами
ОМСК, 17 апр - РИА Новости. Поезд с беженцами из Мариуполя и Васильевки Запорожской области Украины прибыл в Омск, сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.
"Сегодня, 17 апреля, в город Омск прибыл поезд из Симферополя. Сотрудники МЧС России, в том числе и психологи, встречали людей. Семью беженцев из трех человек из Мариуполя и из четырех из города Васильевка Запорожской области разместили в одной из городских гостиниц", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сотрудники МЧС помогли беженцам перевезти вещи и обеспечили психологическую поддержку.
"Одна из семей рассказала спасателям, что планирует остаться в Омске на постоянное место жительства, найти работу и обзавестись жильем", - добавили в пресс-службе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.