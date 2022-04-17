https://ria.ru/20220417/ukraina-1783949774.html

Российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации

Российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации - РИА Новости, 18.04.2022

Российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации

Российские военные с начала специальной военной операции уже уничтожили почти 250 украинских зенитных ракетных комплексов, заявил официальный представитель... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-17T11:13

2022-04-17T11:13

2022-04-18T09:27

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

игорь конашенков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780844405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c428d9959fe963651f3832aeecb60401.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военные с начала специальной военной операции уже уничтожили почти 250 украинских зенитных ракетных комплексов, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)