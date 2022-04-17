https://ria.ru/20220417/ukraina-1783949774.html
Российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации
Российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации - РИА Новости, 18.04.2022
Российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации
Российские военные с начала специальной военной операции уже уничтожили почти 250 украинских зенитных ракетных комплексов, заявил официальный представитель... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-17T11:13
2022-04-17T11:13
2022-04-18T09:27
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
игорь конашенков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780844405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c428d9959fe963651f3832aeecb60401.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военные с начала специальной военной операции уже уничтожили почти 250 украинских зенитных ракетных комплексов, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780844405_333:0:1786:1090_1920x0_80_0_0_e4b299448d205a089ddc32b074681385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:13 17.04.2022 (обновлено: 09:27 18.04.2022)
Российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации
Конашенков: российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации