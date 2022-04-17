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Российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783949774.html
Российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации
Российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации - РИА Новости, 18.04.2022
Российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации
Российские военные с начала специальной военной операции уже уничтожили почти 250 украинских зенитных ракетных комплексов, заявил официальный представитель... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-17T11:13
2022-04-18T09:27
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
игорь конашенков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военные с начала специальной военной операции уже уничтожили почти 250 украинских зенитных ракетных комплексов, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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безопасность, украина, игорь конашенков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:13 17.04.2022 (обновлено: 09:27 18.04.2022)
 
Российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации

Конашенков: российские войска уничтожили почти 250 украинских ЗРК с начала спецоперации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в населенном пункте Циркуны Харьковской области. Кадр видео
Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в населенном пункте Циркуны Харьковской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ в населенном пункте Циркуны Харьковской области. Кадр видео
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военные с начала специальной военной операции уже уничтожили почти 250 украинских зенитных ракетных комплексов, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаИгорь КонашенковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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