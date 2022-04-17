https://ria.ru/20220417/ukraina-1783948805.html
Российские войска поразили более 800 украинских военных объектов
Российские войска поразили более 800 украинских военных объектов - РИА Новости, 18.04.2022
Российские войска поразили более 800 украинских военных объектов
Российские ракетные войска и артиллерия поразили 814 объектов на Украине - пункты управления, огневые позиции, опорные пункты и районы сосредоточения живой... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-17T11:04
2022-04-17T11:04
2022-04-18T09:27
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили 814 объектов на Украине - пункты управления, огневые позиции, опорные пункты и районы сосредоточения живой силы, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814 объектам, в том числе 17 пунктам управления, 111 огневым позициям артиллерии и 684 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:04 17.04.2022 (обновлено: 09:27 18.04.2022)
Российские войска поразили более 800 украинских военных объектов
Минобороны: ракетные войска и артиллерия поразили более 800 украинских военных объектов