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Российские войска поразили более 800 украинских военных объектов - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783948805.html
Российские войска поразили более 800 украинских военных объектов
Российские войска поразили более 800 украинских военных объектов - РИА Новости, 18.04.2022
Российские войска поразили более 800 украинских военных объектов
Российские ракетные войска и артиллерия поразили 814 объектов на Украине - пункты управления, огневые позиции, опорные пункты и районы сосредоточения живой... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-17T11:04
2022-04-18T09:27
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили 814 объектов на Украине - пункты управления, огневые позиции, опорные пункты и районы сосредоточения живой силы, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814 объектам, в том числе 17 пунктам управления, 111 огневым позициям артиллерии и 684 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:04 17.04.2022 (обновлено: 09:27 18.04.2022)
 
Российские войска поразили более 800 украинских военных объектов

Минобороны: ракетные войска и артиллерия поразили более 800 украинских военных объектов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион" по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео
Нанесение удара с берегового ракетного комплекса Бастион по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Нанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион" по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили 814 объектов на Украине - пункты управления, огневые позиции, опорные пункты и районы сосредоточения живой силы, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814 объектам, в том числе 17 пунктам управления, 111 огневым позициям артиллерии и 684 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника", - сказал Конашенков.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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