https://ria.ru/20220417/ukraina-1783948805.html

Российские войска поразили более 800 украинских военных объектов

Российские войска поразили более 800 украинских военных объектов - РИА Новости, 18.04.2022

Российские войска поразили более 800 украинских военных объектов

Российские ракетные войска и артиллерия поразили 814 объектов на Украине - пункты управления, огневые позиции, опорные пункты и районы сосредоточения живой... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-17T11:04

2022-04-17T11:04

2022-04-18T09:27

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили 814 объектов на Украине - пункты управления, огневые позиции, опорные пункты и районы сосредоточения живой силы, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814 объектам, в том числе 17 пунктам управления, 111 огневым позициям артиллерии и 684 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

украина

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков