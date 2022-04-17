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Российские военные уничтожили 1035 наемников на Украине - РИА Новости, 17.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783948167.html
Российские военные уничтожили 1035 наемников на Украине
Российские военные уничтожили 1035 наемников на Украине - РИА Новости, 17.04.2022
Российские военные уничтожили 1035 наемников на Украине
Российские вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников, еще 912 сбежали с Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:57
2022-04-17T11:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников, еще 912 сбежали с Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожены 1035 иностранных наемников", — сказал генерал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары лишь по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире, признание днр и лнр в россии
10:57 17.04.2022 (обновлено: 11:24 17.04.2022)
 
Российские военные уничтожили 1035 наемников на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении 1035 иностранных наемников на Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий российской армии
Военнослужащий российской армии - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий российской армии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников, еще 912 сбежали с Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожены 1035 иностранных наемников", — сказал генерал.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары лишь по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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