https://ria.ru/20220417/ukraina-1783948167.html

Российские военные уничтожили 1035 наемников на Украине

Российские военные уничтожили 1035 наемников на Украине - РИА Новости, 17.04.2022

Российские военные уничтожили 1035 наемников на Украине

Российские вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников, еще 912 сбежали с Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T10:57

2022-04-17T10:57

2022-04-17T11:24

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские вооруженные силы уничтожили 1035 иностранных наемников, еще 912 сбежали с Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожены 1035 иностранных наемников", — сказал генерал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары лишь по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220417/diversiya-1783935039.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии