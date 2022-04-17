https://ria.ru/20220417/ukraina-1783947821.html

Киев запретил боевикам на "Азовстали" вести переговоры о сдаче в плен

Киев запретил боевикам на "Азовстали" вести переговоры о сдаче в плен - РИА Новости, 17.04.2022

Киев запретил боевикам на "Азовстали" вести переговоры о сдаче в плен

Киев приказал боевикам в Мариуполе расстреливать тех, кто хочет сложить оружие, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T10:55

2022-04-17T10:55

2022-04-17T11:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

владимир путин

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мариуполь

украина

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Киев приказал боевикам в Мариуполе расстреливать тех, кто хочет сложить оружие, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, окруженной и полностью заблокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината "Азовсталь" украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни."Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам "Азова" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.) на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/mariupol-1783947952.html

россия

мариуполь

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, мариуполь, украина