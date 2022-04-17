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Российские военные уничтожили завод по производству боеприпасов на Украине - РИА Новости, 17.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783947604.html
Российские военные уничтожили завод по производству боеприпасов на Украине
Российские военные уничтожили завод по производству боеприпасов на Украине - РИА Новости, 17.04.2022
Российские военные уничтожили завод по производству боеприпасов на Украине
Российские военные нынешней ночью ударом высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:52
2022-04-17T10:59
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
киевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военные нынешней ночью ударом высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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безопасность, украина, киевская область, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины
10:52 17.04.2022 (обновлено: 10:59 17.04.2022)
 
Российские военные уничтожили завод по производству боеприпасов на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении завода по производству боеприпасов в Киевской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российские военные нынешней ночью ударом высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаКиевская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковВооруженные силы Украины
 
 
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