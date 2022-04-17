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МИД ДНР уведомил МИД Болгарии о готовности передать болгарских моряков - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783946544.html
МИД ДНР уведомил МИД Болгарии о готовности передать болгарских моряков
МИД ДНР уведомил МИД Болгарии о готовности передать болгарских моряков - РИА Новости, 17.04.2022
МИД ДНР уведомил МИД Болгарии о готовности передать болгарских моряков
МИД ДНР уведомил МИД Болгарии и болгарское посольство на Украине о готовности отправить болгарских моряков, эвакуированных из Мариуполя, домой, но ответа пока... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:42
2022-04-17T10:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
болгария
донецкая народная республика
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МИД ДНР уведомил МИД Болгарии и болгарское посольство на Украине о готовности отправить болгарских моряков, эвакуированных из Мариуполя, домой, но ответа пока не получил, сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.По ее словам, у самих моряков также до сих пор нет никакой информации из Софии, будут ли их забирать.В среду в Народной милиции ДНР сообщили, что эвакуированные из порта Мариуполя члены экипажа грузового судна "Царевна", 13 из которых являются гражданами Болгарии и один - Украины, прибыли в Донецк. Власти республики оказали им всю необходимую поддержку, разместили в гостинице и обеспечили питаниемРанее премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что остальные шесть членов команды судна, в том числе его капитан, предпочли остаться на корабле.Народная милиция напомнила, что ранее были эвакуированы из порта Мариуполя 47 членов экипажей судов, среди которых граждане России, Азербайджана, Египта, Сирии и Украины. Часть из них уже отправлены домой.
https://ria.ru/20220417/azovstal-1783928197.html
болгария
донецкая народная республика
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в мире, болгария, донецкая народная республика, украина, признание днр и лнр в россии
10:42 17.04.2022
 
МИД ДНР уведомил МИД Болгарии о готовности передать болгарских моряков

МИД ДНР уведомил МИД Болгарии о готовности отправить болгарских моряков домой

© РИА Новости / Алексей КуденкоВоеннослужащие Народной милиции ДНР на въезде в Мариуполь
Военнослужащие Народной милиции ДНР на въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Военнослужащие Народной милиции ДНР на въезде в Мариуполь
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МИД ДНР уведомил МИД Болгарии и болгарское посольство на Украине о готовности отправить болгарских моряков, эвакуированных из Мариуполя, домой, но ответа пока не получил, сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Мы официально обратились в посольство Болгарии (на Украине) с официальным письмом, с нотой. Более того, мы звонили в министерство иностранных дел Болгарии, чтобы сообщить, что моряки спасены, эвакуированы, что их можно забирать домой. Но в итоге мы не получили никакого ответа", - сообщила Никонорова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, у самих моряков также до сих пор нет никакой информации из Софии, будут ли их забирать.
В среду в Народной милиции ДНР сообщили, что эвакуированные из порта Мариуполя члены экипажа грузового судна "Царевна", 13 из которых являются гражданами Болгарии и один - Украины, прибыли в Донецк. Власти республики оказали им всю необходимую поддержку, разместили в гостинице и обеспечили питанием
Ранее премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что остальные шесть членов команды судна, в том числе его капитан, предпочли остаться на корабле.
Народная милиция напомнила, что ранее были эвакуированы из порта Мариуполя 47 членов экипажей судов, среди которых граждане России, Азербайджана, Египта, Сирии и Украины. Часть из них уже отправлены домой.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБолгарияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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