https://ria.ru/20220417/ukraina-1783946544.html
МИД ДНР уведомил МИД Болгарии о готовности передать болгарских моряков
МИД ДНР уведомил МИД Болгарии о готовности передать болгарских моряков - РИА Новости, 17.04.2022
МИД ДНР уведомил МИД Болгарии о готовности передать болгарских моряков
МИД ДНР уведомил МИД Болгарии и болгарское посольство на Украине о готовности отправить болгарских моряков, эвакуированных из Мариуполя, домой, но ответа пока... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:42
2022-04-17T10:42
2022-04-17T10:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
болгария
донецкая народная республика
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. МИД ДНР уведомил МИД Болгарии и болгарское посольство на Украине о готовности отправить болгарских моряков, эвакуированных из Мариуполя, домой, но ответа пока не получил, сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.По ее словам, у самих моряков также до сих пор нет никакой информации из Софии, будут ли их забирать.В среду в Народной милиции ДНР сообщили, что эвакуированные из порта Мариуполя члены экипажа грузового судна "Царевна", 13 из которых являются гражданами Болгарии и один - Украины, прибыли в Донецк. Власти республики оказали им всю необходимую поддержку, разместили в гостинице и обеспечили питаниемРанее премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что остальные шесть членов команды судна, в том числе его капитан, предпочли остаться на корабле.Народная милиция напомнила, что ранее были эвакуированы из порта Мариуполя 47 членов экипажей судов, среди которых граждане России, Азербайджана, Египта, Сирии и Украины. Часть из них уже отправлены домой.
https://ria.ru/20220417/azovstal-1783928197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, донецкая народная республика, украина, признание днр и лнр в россии
МИД ДНР уведомил МИД Болгарии о готовности передать болгарских моряков
МИД ДНР уведомил МИД Болгарии о готовности отправить болгарских моряков домой