https://ria.ru/20220417/ukraina-1783944813.html

Народная милиция ЛНР уничтожила 30 бойцов ВСУ, танк и два БТР за сутки

Народная милиция ЛНР уничтожила 30 бойцов ВСУ, танк и два БТР за сутки - РИА Новости, 17.04.2022

Народная милиция ЛНР уничтожила 30 бойцов ВСУ, танк и два БТР за сутки

Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 30 человек личного состава, один танк, два бронетранспортёра и пять единиц... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T10:14

2022-04-17T10:14

2022-04-17T10:18

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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 30 человек личного состава, один танк, два бронетранспортёра и пять единиц автомобильной техники."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 30 человек личного состава; 1 танк; 2 бронетранспортёра; 5 единиц автомобильной техники", - сообщает Народная милиция в Telegram-канале.Отмечается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 24 снаряда из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра по населенным пунктам Донецкий, где была повреждена линия электропередач, и Первомайск, где повреждено три жилых дома.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина, донбасс