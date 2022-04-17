10:14 17.04.2022 (обновлено: 10:18 17.04.2022)
Народная милиция ЛНР уничтожила 30 бойцов ВСУ, танк и два БТР за сутки
Народная милиция ЛНР: ВСУ потеряли 30 человек, один танк и два бронетранспортера за сутки
© РИА Новости / Валерий МельниковБрошенная военная техника ВСУ на улице поселения в Луганской народной республике
Брошенная военная техника ВСУ на улице поселения в Луганской народной республике
ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 30 человек личного состава, один танк, два бронетранспортёра и пять единиц автомобильной техники.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 30 человек личного состава; 1 танк; 2 бронетранспортёра; 5 единиц автомобильной техники", - сообщает Народная милиция в Telegram-канале.
Отмечается, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили 24 снаряда из артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра по населенным пунктам Донецкий, где была повреждена линия электропередач, и Первомайск, где повреждено три жилых дома.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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