https://ria.ru/20220417/ukraina-1783941161.html

Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР, выпустив 338 единиц боеприпасов, ранены 11 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T09:10

2022-04-17T09:10

2022-04-17T10:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

владимир путин

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донбасс

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ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР, выпустив 338 единиц боеприпасов, ранены 11 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что было повреждено 36 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Макеевке, Луганском, Ясиноватой, Горловке (поселок Пантелеймоновка), а также два объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/diversiya-1783935039.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, украина, донбасс