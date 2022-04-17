https://ria.ru/20220417/ukraina-1783941161.html
Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР, выпустив 338 единиц боеприпасов, ранены 11 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T09:10
2022-04-17T09:10
2022-04-17T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР, выпустив 338 единиц боеприпасов, ранены 11 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что было повреждено 36 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Макеевке, Луганском, Ясиноватой, Горловке (поселок Пантелеймоновка), а также два объекта гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, россия, украина, донбасс
09:10 17.04.2022 (обновлено: 10:43 17.04.2022)
Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР, выпустив 338 единиц боеприпасов
ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости.
Украинские войска за сутки 42 раза обстреляли ДНР, выпустив 338 единиц боеприпасов, ранены 11 мирных жителей, сообщает
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 42 фактах ведения огня со стороны ВФУ <…> Выпустив 338 единиц различных боеприпасов <…> За прошедшие сутки поступили сведения об 11 раненых мирных жителях, в т.ч. двое детей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 36 домостроений в Кировском и Петровском районах Донецка, Макеевке, Луганском, Ясиноватой, Горловке (поселок Пантелеймоновка), а также два объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.