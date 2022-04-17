08:34 17.04.2022 (обновлено: 10:04 17.04.2022)
Володин рассказал, что должен сделать Зеленский, если он думает об Украине
Спикер Госдумы Володин призвал Зеленского вывести войска из Донбасса и признать Крым
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Владимиру Зеленскому следует отвести войска из Донбасса, фиксировать обязательства по признанию Крыма, внеблоковому статусу, денацификации.
По его словам, если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять определенные решения.
"Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по-другому не получится.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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