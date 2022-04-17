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Володин рассказал, что должен сделать Зеленский, если он думает об Украине - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783939233.html
Володин рассказал, что должен сделать Зеленский, если он думает об Украине
Володин рассказал, что должен сделать Зеленский, если он думает об Украине - РИА Новости, 17.04.2022
Володин рассказал, что должен сделать Зеленский, если он думает об Украине
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Владимиру Зеленскому следует отвести войска из Донбасса, фиксировать обязательства по признанию Крыма,... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T08:34
2022-04-17T10:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
донбасс
республика крым
вячеслав володин
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Владимиру Зеленскому следует отвести войска из Донбасса, фиксировать обязательства по признанию Крыма, внеблоковому статусу, денацификации.По его словам, если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять определенные решения."Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что по-другому не получится.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
украина
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в мире, украина, россия, донбасс, республика крым, вячеслав володин, владимир зеленский
08:34 17.04.2022 (обновлено: 10:04 17.04.2022)
 
Володин рассказал, что должен сделать Зеленский, если он думает об Украине

Спикер Госдумы Володин призвал Зеленского вывести войска из Донбасса и признать Крым

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Владимиру Зеленскому следует отвести войска из Донбасса, фиксировать обязательства по признанию Крыма, внеблоковому статусу, денацификации.
По его словам, если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять определенные решения.
"Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по-другому не получится.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДонбассРеспублика КрымВячеслав ВолодинВладимир Зеленский
 
 
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