https://ria.ru/20220417/ukraina-1783939233.html

Володин рассказал, что должен сделать Зеленский, если он думает об Украине

Володин рассказал, что должен сделать Зеленский, если он думает об Украине - РИА Новости, 17.04.2022

Володин рассказал, что должен сделать Зеленский, если он думает об Украине

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Владимиру Зеленскому следует отвести войска из Донбасса, фиксировать обязательства по признанию Крыма,... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T08:34

2022-04-17T08:34

2022-04-17T10:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

донбасс

республика крым

вячеслав володин

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Владимиру Зеленскому следует отвести войска из Донбасса, фиксировать обязательства по признанию Крыма, внеблоковому статусу, денацификации.По его словам, если Зеленский думает о гражданах Украины, он должен незамедлительно принять определенные решения."Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что по-другому не получится.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

украина

россия

донбасс

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс, республика крым, вячеслав володин, владимир зеленский