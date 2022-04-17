https://ria.ru/20220417/ukraina-1783938145.html

Володин объяснил слова Зеленского о готовности обсуждать статус Крыма

Володин объяснил слова Зеленского о готовности обсуждать статус Крыма - РИА Новости, 17.04.2022

Володин объяснил слова Зеленского о готовности обсуждать статус Крыма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Владимира Зеленского о готовности обсуждать с Россией отказ от вступления в НАТО и Крым, написал в своем... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T08:17

2022-04-17T08:17

2022-04-17T08:38

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Владимира Зеленского о готовности обсуждать с Россией отказ от вступления в НАТО и Крым, написал в своем Telegram-канале, что тот хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью.Володин напомнил, что Зеленский так же говорил до переговоров в Турции, когда российские военные стояли под Киевом. По его словам, Москва сократила активность на этом направлении, отвела войска, после чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации, а Киев отказался от взятых на себя обязательств."Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью", — сказал Володин.Он подчеркнул, что потери украинских войск уже составили 23 367 человек, а в ходе освобождения Мариуполя вчера сдались 1 464 украинских военных.Володин заявил, что Зеленскому следует отвести войска из Донбасса, фиксировать обязательства по признанию Крыма, внеблоковому статусу, денацификации.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.Как заявили в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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