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Володин объяснил слова Зеленского о готовности обсуждать статус Крыма - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783938145.html
Володин объяснил слова Зеленского о готовности обсуждать статус Крыма
Володин объяснил слова Зеленского о готовности обсуждать статус Крыма - РИА Новости, 17.04.2022
Володин объяснил слова Зеленского о готовности обсуждать статус Крыма
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Владимира Зеленского о готовности обсуждать с Россией отказ от вступления в НАТО и Крым, написал в своем... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T08:17
2022-04-17T08:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
республика крым
владимир зеленский
вячеслав володин
украина
днр
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Владимира Зеленского о готовности обсуждать с Россией отказ от вступления в НАТО и Крым, написал в своем Telegram-канале, что тот хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью.Володин напомнил, что Зеленский так же говорил до переговоров в Турции, когда российские военные стояли под Киевом. По его словам, Москва сократила активность на этом направлении, отвела войска, после чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации, а Киев отказался от взятых на себя обязательств."Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью", — сказал Володин.Он подчеркнул, что потери украинских войск уже составили 23 367 человек, а в ходе освобождения Мариуполя вчера сдались 1 464 украинских военных.Володин заявил, что Зеленскому следует отвести войска из Донбасса, фиксировать обязательства по признанию Крыма, внеблоковому статусу, денацификации.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.Как заявили в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
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в мире, донбасс, республика крым, владимир зеленский, вячеслав володин, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
08:17 17.04.2022 (обновлено: 08:38 17.04.2022)
 
Володин объяснил слова Зеленского о готовности обсуждать статус Крыма

Спикер Госдумы Володин заявил, что Зеленский словами о переговорах хочет выиграть время

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова Владимира Зеленского о готовности обсуждать с Россией отказ от вступления в НАТО и Крым, написал в своем Telegram-канале, что тот хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью.
Володин напомнил, что Зеленский так же говорил до переговоров в Турции, когда российские военные стояли под Киевом. По его словам, Москва сократила активность на этом направлении, отвела войска, после чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации, а Киев отказался от взятых на себя обязательств.
"Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью", — сказал Володин.
Он подчеркнул, что потери украинских войск уже составили 23 367 человек, а в ходе освобождения Мариуполя вчера сдались 1 464 украинских военных.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы
Володин заявил, что Зеленскому следует отвести войска из Донбасса, фиксировать обязательства по признанию Крыма, внеблоковому статусу, денацификации.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.
Как заявили в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Рабочие устанавливают флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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