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Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть

Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть - РИА Новости, 17.04.2022

Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что итальянское предложение об установлении потолка цен на российский газ является способом усилить санкционное... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T11:46

2022-04-17T11:46

2022-04-17T16:10

экономика

владимир путин

сергей лавров

цены на нефть

александр новак

европа

москва

россия

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РИМ, 17 апр — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что итальянское предложение об установлении потолка цен на российский газ является способом усилить санкционное давление на Москву и будет обсуждаться на следующей встрече руководства ЕС, где получает все больше поддержки."Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций. <...> Теперь мы задаемся вопросом, нужно ли нам делать больше. Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе по цене, не имеющей отношения к историческим ценностям и затратам на добычу", — заявил он в интервью газета Corriere della Sera.По словам итальянского премьера, введение ограничения верхней цены на российский газ является способом "усилить санкции и одновременно минимизировать издержки от их введения"."Итальянское предложение о потолке цены на российский газ набирает поддержку и будет обсуждаться на следующем Совете ЕС на основе общего документа, подготовленного Комиссией. Европа покупает более половины газа, экспортируемого Россией. Рыночная власть Евросоюза над Москвой — это оружие, которое можно использовать. Потолок цены на газ сокращает финансирование, которое мы даем России каждый день", — сказал Драги.В связи с западными санкциями против России Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от России в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии. C Азербайджаном и Алжиром Рим уже заключил соглашения об увеличении поставок голубого топлива.Страны Запада объявили серию новых санкций против России из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из России активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Вице-премьер России Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил ранее Новак.

https://ria.ru/20220417/embargo-1783934885.html

https://ria.ru/20220417/embargo-1783944610.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, сергей лавров, цены на нефть, александр новак, европа, москва, россия, совет ес, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии