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Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть - РИА Новости, 17.04.2022
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Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть
Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть - РИА Новости, 17.04.2022
Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что итальянское предложение об установлении потолка цен на российский газ является способом усилить санкционное... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:46
2022-04-17T16:10
экономика
владимир путин
сергей лавров
цены на нефть
александр новак
европа
москва
россия
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РИМ, 17 апр — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что итальянское предложение об установлении потолка цен на российский газ является способом усилить санкционное давление на Москву и будет обсуждаться на следующей встрече руководства ЕС, где получает все больше поддержки."Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций. &lt;...&gt; Теперь мы задаемся вопросом, нужно ли нам делать больше. Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе по цене, не имеющей отношения к историческим ценностям и затратам на добычу", — заявил он в интервью газета Corriere della Sera.По словам итальянского премьера, введение ограничения верхней цены на российский газ является способом "усилить санкции и одновременно минимизировать издержки от их введения"."Итальянское предложение о потолке цены на российский газ набирает поддержку и будет обсуждаться на следующем Совете ЕС на основе общего документа, подготовленного Комиссией. Европа покупает более половины газа, экспортируемого Россией. Рыночная власть Евросоюза над Москвой — это оружие, которое можно использовать. Потолок цены на газ сокращает финансирование, которое мы даем России каждый день", — сказал Драги.В связи с западными санкциями против России Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от России в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии. C Азербайджаном и Алжиром Рим уже заключил соглашения об увеличении поставок голубого топлива.Страны Запада объявили серию новых санкций против России из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из России активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Вице-премьер России Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил ранее Новак.
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экономика, владимир путин, сергей лавров, цены на нефть, александр новак, европа, москва, россия, совет ес, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:46 17.04.2022 (обновлено: 16:10 17.04.2022)
 
Премьер Италии назвал немотивированными цены на российские газ и нефть

Премьер Италии Драги назвал немотивированными цены на российские газ и нефть

© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
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РИМ, 17 апр — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что итальянское предложение об установлении потолка цен на российский газ является способом усилить санкционное давление на Москву и будет обсуждаться на следующей встрече руководства ЕС, где получает все больше поддержки.
"Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций. <...> Теперь мы задаемся вопросом, нужно ли нам делать больше. Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе по цене, не имеющей отношения к историческим ценностям и затратам на добычу", — заявил он в интервью газета Corriere della Sera.
По словам итальянского премьера, введение ограничения верхней цены на российский газ является способом "усилить санкции и одновременно минимизировать издержки от их введения".
"Итальянское предложение о потолке цены на российский газ набирает поддержку и будет обсуждаться на следующем Совете ЕС на основе общего документа, подготовленного Комиссией. Европа покупает более половины газа, экспортируемого Россией. Рыночная власть Евросоюза над Москвой — это оружие, которое можно использовать. Потолок цены на газ сокращает финансирование, которое мы даем России каждый день", — сказал Драги.
В связи с западными санкциями против России Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от России в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии. C Азербайджаном и Алжиром Рим уже заключил соглашения об увеличении поставок голубого топлива.
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Страны Запада объявили серию новых санкций против России из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из России активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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Вице-премьер России Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.
Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил ранее Новак.
 
ЭкономикаВладимир ПутинСергей ЛавровЦены на нефтьАлександр НовакЕвропаМоскваРоссияСовет ЕСПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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