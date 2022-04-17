https://ria.ru/20220417/suda-1783962445.html

Болгария запретила российским судам заходить в свои порты

Болгария запретила российским судам заходить в свои порты - РИА Новости, 17.04.2022

Болгария запретила российским судам заходить в свои порты

Болгария запретила российским судам заходить в свои морские и речные порты, сообщается на сайте Морской администрации республики. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T13:40

2022-04-17T13:40

2022-04-17T13:40

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Болгария запретила российским судам заходить в свои морские и речные порты, сообщается на сайте Морской администрации республики.Ограничение также касается судов, сменивших российский флаг, регистрацию или реестр на другую страну после 24 февраля 2022 года.Отмечается, что запрет вводится на основании изменений Регламента Евросоюза об ограничительных мерах из-за действий России на Украине.Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781056735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, болгария, россия, украина