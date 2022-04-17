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Болгария запретила российским судам заходить в свои порты - РИА Новости, 17.04.2022
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Болгария запретила российским судам заходить в свои порты
Болгария запретила российским судам заходить в свои порты - РИА Новости, 17.04.2022
Болгария запретила российским судам заходить в свои порты
Болгария запретила российским судам заходить в свои морские и речные порты, сообщается на сайте Морской администрации республики. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T13:40
2022-04-17T13:40
в мире
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Болгария запретила российским судам заходить в свои морские и речные порты, сообщается на сайте Морской администрации республики.Ограничение также касается судов, сменивших российский флаг, регистрацию или реестр на другую страну после 24 февраля 2022 года.Отмечается, что запрет вводится на основании изменений Регламента Евросоюза об ограничительных мерах из-за действий России на Украине.Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, болгария, россия, украина
13:40 17.04.2022
 
Болгария запретила российским судам заходить в свои порты

Болгария запретила заходить в свои порты судам, зарегистрированным под российским флагом

CC0 / Anestiev / Порт Бургаса
Порт Бургаса - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
CC0 / Anestiev /
Порт Бургаса . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Болгария запретила российским судам заходить в свои морские и речные порты, сообщается на сайте Морской администрации республики.
"С 00:00 часов 16 апреля 2022 года доступ в болгарские морские и речные порты запрещен для всех судов, зарегистрированных под флагом Российской Федерации", — говорится в документе.
Ограничение также касается судов, сменивших российский флаг, регистрацию или реестр на другую страну после 24 февраля 2022 года.
Отмечается, что запрет вводится на основании изменений Регламента Евросоюза об ограничительных мерах из-за действий России на Украине.
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Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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