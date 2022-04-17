Россия уничтожила еще 44 военных объекта на Украине
Российская авиация уничтожила еще 44 военных объекта на Украине
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская авиация уничтожила еще 44 военных объекта Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией уничтожены 44 военных объекта Украины", - сказал Конашенков.
"Среди них - в районе Авдеевка два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300; в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники", - перечислил генерал.
Российские ракетные войска и артиллерия нанесли поражение четырем пунктам управления, четырем артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и более чем по 100 другим украинским объектам, заявил в воскресенье Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113-ти объектам, в том числе четырем пунктам управления, четырем артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и 103-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.