https://ria.ru/20220417/spetsoperatsiya-1783996148.html

Россия уничтожила еще 44 военных объекта на Украине

Россия уничтожила еще 44 военных объекта на Украине - РИА Новости, 17.04.2022

Россия уничтожила еще 44 военных объекта на Украине

Российская авиация уничтожила еще 44 военных объекта Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T19:59

2022-04-17T19:59

2022-04-17T19:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская авиация уничтожила еще 44 военных объекта Украины, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией уничтожены 44 военных объекта Украины", - сказал Конашенков.Российские ракетные войска и артиллерия нанесли поражение четырем пунктам управления, четырем артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и более чем по 100 другим украинским объектам, заявил в воскресенье Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113-ти объектам, в том числе четырем пунктам управления, четырем артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и 103-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783990502.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, игорь конашенков, вооруженные силы рф