https://ria.ru/20220417/sobor-1784005273.html

РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за сложной международной обстановки

РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за сложной международной обстановки - РИА Новости, 17.04.2022

РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за сложной международной обстановки

Священный синод Русской православной церкви перенес Архиерейский собор РПЦ на осень или зиму из-за сложной международной обстановки. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T21:55

2022-04-17T21:55

2022-04-17T21:55

религия

москва

московская патриархия

священный синод рпц

архиерейский собор рпц

русская православная церковь

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви перенес Архиерейский собор РПЦ на осень или зиму из-за сложной международной обстановки."Постановили: в связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести сроки его проведения на осенний или зимний период 2022 года", - говорится в опубликованном на сайте Московской патриархии журнале заседания Синода, состоявшегося 17 апреля в дистанционном формате.Сроки Архиерейского собора, отмечается в журнале, будут обсуждаться Синодом на летнем заседании. Ранее предполагалось, что Архиерейский собор, перенесенный из-за пандемии коронавируса, состоится с 26 по 29 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220414/sovet-1783511718.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

москва, московская патриархия, священный синод рпц, архиерейский собор рпц, русская православная церковь