Рейтинг@Mail.ru
РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за сложной международной обстановки - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220417/sobor-1784005273.html
РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за сложной международной обстановки
РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за сложной международной обстановки - РИА Новости, 17.04.2022
РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за сложной международной обстановки
Священный синод Русской православной церкви перенес Архиерейский собор РПЦ на осень или зиму из-за сложной международной обстановки. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T21:55
2022-04-17T21:55
религия
москва
московская патриархия
священный синод рпц
архиерейский собор рпц
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150982/29/1509822999_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_f1f0df620431f3fe31c37379392027cb.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви перенес Архиерейский собор РПЦ на осень или зиму из-за сложной международной обстановки."Постановили: в связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести сроки его проведения на осенний или зимний период 2022 года", - говорится в опубликованном на сайте Московской патриархии журнале заседания Синода, состоявшегося 17 апреля в дистанционном формате.Сроки Архиерейского собора, отмечается в журнале, будут обсуждаться Синодом на летнем заседании. Ранее предполагалось, что Архиерейский собор, перенесенный из-за пандемии коронавируса, состоится с 26 по 29 мая 2022 года.
https://ria.ru/20220414/sovet-1783511718.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150982/29/1509822999_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_01cc335e36e209e0e6b6c857c0aa8c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская патриархия, священный синод рпц, архиерейский собор рпц, русская православная церковь
21:55 17.04.2022
 
РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за сложной международной обстановки

РПЦ перенесла Архиерейский собор на осень или зиму из-за сложной международной обстановки

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПравославные архиереи
Православные архиереи - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Православные архиереи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви перенес Архиерейский собор РПЦ на осень или зиму из-за сложной международной обстановки.
"Постановили: в связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести сроки его проведения на осенний или зимний период 2022 года", - говорится в опубликованном на сайте Московской патриархии журнале заседания Синода, состоявшегося 17 апреля в дистанционном формате.
Сроки Архиерейского собора, отмечается в журнале, будут обсуждаться Синодом на летнем заседании. Ранее предполагалось, что Архиерейский собор, перенесенный из-за пандемии коронавируса, состоится с 26 по 29 мая 2022 года.
Секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, руководитель Межрелигиозной рабочей группы по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии иеромонах Стефан (Игумнов) во время пресс-конференции Традиционные религиозные конфессии России: помогая Донбассу в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 13:38Религия
В РПЦ отреагировали на дискуссию об исключении из Всемирного совета церквей
 
РелигияМоскваМосковская ПатриархияСвященный Синод РПЦАрхиерейский собор РПЦРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала