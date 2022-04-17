https://ria.ru/20220417/sobor-1784005273.html
РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за сложной международной обстановки
РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за сложной международной обстановки - РИА Новости, 17.04.2022
РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за сложной международной обстановки
Священный синод Русской православной церкви перенес Архиерейский собор РПЦ на осень или зиму из-за сложной международной обстановки. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T21:55
2022-04-17T21:55
2022-04-17T21:55
религия
москва
московская патриархия
священный синод рпц
архиерейский собор рпц
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви перенес Архиерейский собор РПЦ на осень или зиму из-за сложной международной обстановки."Постановили: в связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести сроки его проведения на осенний или зимний период 2022 года", - говорится в опубликованном на сайте Московской патриархии журнале заседания Синода, состоявшегося 17 апреля в дистанционном формате.Сроки Архиерейского собора, отмечается в журнале, будут обсуждаться Синодом на летнем заседании. Ранее предполагалось, что Архиерейский собор, перенесенный из-за пандемии коронавируса, состоится с 26 по 29 мая 2022 года.
https://ria.ru/20220414/sovet-1783511718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская патриархия, священный синод рпц, архиерейский собор рпц, русская православная церковь
РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за сложной международной обстановки
РПЦ перенесла Архиерейский собор на осень или зиму из-за сложной международной обстановки