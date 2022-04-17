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В Сеуле сообщили о пусках двух снарядов в КНДР - РИА Новости, 17.04.2022
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В Сеуле сообщили о пусках двух снарядов в КНДР
В Сеуле сообщили о пусках двух снарядов в КНДР - РИА Новости, 17.04.2022
В Сеуле сообщили о пусках двух снарядов в КНДР
КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря, максимальная высота их полета составила 25 километров при дальности примерно 110 километров и максимальной... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T03:16
2022-04-17T10:41
в мире
ким чен ын
японское море
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
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СЕУЛ, 17 апр — РИА Новости. КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря, максимальная высота их полета составила 25 километров при дальности примерно 110 километров и максимальной скорости до четырех махов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.По информации комитета, южнокорейские военные зафиксировали примерно в 18:00 (12:00 мск), пуск КНДР двух снарядов из района города Хамхын на восточном побережье Корейского полуострова в сторону Японского моря.В КНДР заявили, что лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за успешным испытанием новой системы тактического управляемого оружия, которая важна для повышения эффективности и разнообразности применения тактического ядерного оружия.Как отметило агентство Рёнхап, исходя из снимков северокорейских СМИ, новая тактическая система похожа на созданный в КНДР аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами.Южная Корея проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности.Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, комментируя сообщения о пусках, рассказал РИА Новости, что радиационный фон в Приморском крае — единственном регионе, граничащим с КНДР, — не изменился.
https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781803074.html
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в мире, ким чен ын, японское море, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея
03:16 17.04.2022 (обновлено: 10:41 17.04.2022)
 
В Сеуле сообщили о пусках двух снарядов в КНДР

Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея: КНДР запустила два снаряда

© AFP 2022 / STRИспытания новой системы тактического управляемого оружия в КНДР
Испытания новой системы тактического управляемого оружия в КНДР - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AFP 2022 / STR
Испытания новой системы тактического управляемого оружия в КНДР
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 17 апр — РИА Новости. КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря, максимальная высота их полета составила 25 километров при дальности примерно 110 километров и максимальной скорости до четырех махов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
По информации комитета, южнокорейские военные зафиксировали примерно в 18:00 (12:00 мск), пуск КНДР двух снарядов из района города Хамхын на восточном побережье Корейского полуострова в сторону Японского моря.

Южнокорейские военные и разведывательные ведомства сразу же провели срочное обсуждение ситуации. "Разведывательные ведомства Южной Кореи и США ведут тщательный анализ (деталей пуска. — Прим. ред.)", — добавляется в сообщении.

В КНДР заявили, что лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за успешным испытанием новой системы тактического управляемого оружия, которая важна для повышения эффективности и разнообразности применения тактического ядерного оружия.
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Как отметило агентство Рёнхап, исходя из снимков северокорейских СМИ, новая тактическая система похожа на созданный в КНДР аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами.
Южная Корея проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности.
Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, комментируя сообщения о пусках, рассказал РИА Новости, что радиационный фон в Приморском крае — единственном регионе, граничащим с КНДР, — не изменился.
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В миреКим Чен ЫнЯпонское мореКорейский полуостровКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
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