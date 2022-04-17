https://ria.ru/20220417/snaryad-1783933285.html

В Сеуле сообщили о пусках двух снарядов в КНДР

В Сеуле сообщили о пусках двух снарядов в КНДР - РИА Новости, 17.04.2022

В Сеуле сообщили о пусках двух снарядов в КНДР

КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря, максимальная высота их полета составила 25 километров при дальности примерно 110 километров и максимальной... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T03:16

2022-04-17T03:16

2022-04-17T10:41

в мире

ким чен ын

японское море

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

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СЕУЛ, 17 апр — РИА Новости. КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря, максимальная высота их полета составила 25 километров при дальности примерно 110 километров и максимальной скорости до четырех махов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.По информации комитета, южнокорейские военные зафиксировали примерно в 18:00 (12:00 мск), пуск КНДР двух снарядов из района города Хамхын на восточном побережье Корейского полуострова в сторону Японского моря.В КНДР заявили, что лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за успешным испытанием новой системы тактического управляемого оружия, которая важна для повышения эффективности и разнообразности применения тактического ядерного оружия.Как отметило агентство Рёнхап, исходя из снимков северокорейских СМИ, новая тактическая система похожа на созданный в КНДР аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами.Южная Корея проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности.Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, комментируя сообщения о пусках, рассказал РИА Новости, что радиационный фон в Приморском крае — единственном регионе, граничащим с КНДР, — не изменился.

https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781803074.html

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781348285.html

японское море

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, ким чен ын, японское море, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея