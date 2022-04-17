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Россиянам рассказали, как проверить дом на подслушивающие устройства - РИА Новости, 17.04.2022
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Россиянам рассказали, как проверить дом на подслушивающие устройства
Россиянам рассказали, как проверить дом на подслушивающие устройства - РИА Новости, 17.04.2022
Россиянам рассказали, как проверить дом на подслушивающие устройства
Если в вашем доме установлено подслушивающее устройство, то найти его можно по излучаемым им волнам, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв"... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T02:15
2022-04-17T10:21
технологии
общество
россия
павел мясоедов
интеллектуальный резерв
смартфоны
гаджеты
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Если в вашем доме установлено подслушивающее устройство, то найти его можно по излучаемым им волнам, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Подслушивающая аппаратура условно может быть поделена на три типа: навесная и монтируемая, встраиваемая в каналы связи, а также внешнего использования, объяснил он.Однако последняя, по мнению эксперта, более технически сложна и менее распространена."Для поиска жучка необходимо выключить всю технику в помещении, кроме личного гаджета, и пройтись с ним медленно по комнате с включенной аудиодорожкой или разговаривая с кем-то по аудиосвязи. Если в каком-то месте возникают помехи, то есть вероятность нахождения там несанкционированного девайса", — заключил эксперт.
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технологии, общество, россия, павел мясоедов, интеллектуальный резерв, смартфоны, гаджеты
02:15 17.04.2022 (обновлено: 10:21 17.04.2022)
 
Россиянам рассказали, как проверить дом на подслушивающие устройства

Эксперт Мясоедов: выявить подслушивающее устройство в доме можно с помощью личного гаджета

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтарт продаж новых iPhone в России
Старт продаж новых iPhone в России - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Если в вашем доме установлено подслушивающее устройство, то найти его можно по излучаемым им волнам, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Подслушивающая аппаратура условно может быть поделена на три типа: навесная и монтируемая, встраиваемая в каналы связи, а также внешнего использования, объяснил он.
Однако последняя, по мнению эксперта, более технически сложна и менее распространена.
"Для поиска жучка необходимо выключить всю технику в помещении, кроме личного гаджета, и пройтись с ним медленно по комнате с включенной аудиодорожкой или разговаривая с кем-то по аудиосвязи. Если в каком-то месте возникают помехи, то есть вероятность нахождения там несанкционированного девайса", — заключил эксперт.
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ТехнологииОбществоРоссияПавел МясоедовИнтеллектуальный РезервСмартфоныГаджеты
 
 
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