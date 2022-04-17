https://ria.ru/20220417/slezhka-1783927562.html

Россиянам рассказали, как проверить дом на подслушивающие устройства

Россиянам рассказали, как проверить дом на подслушивающие устройства - РИА Новости, 17.04.2022

Россиянам рассказали, как проверить дом на подслушивающие устройства

Если в вашем доме установлено подслушивающее устройство, то найти его можно по излучаемым им волнам, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв"... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T02:15

2022-04-17T02:15

2022-04-17T10:21

технологии

общество

россия

павел мясоедов

интеллектуальный резерв

смартфоны

гаджеты

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Если в вашем доме установлено подслушивающее устройство, то найти его можно по излучаемым им волнам, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Подслушивающая аппаратура условно может быть поделена на три типа: навесная и монтируемая, встраиваемая в каналы связи, а также внешнего использования, объяснил он.Однако последняя, по мнению эксперта, более технически сложна и менее распространена."Для поиска жучка необходимо выключить всю технику в помещении, кроме личного гаджета, и пройтись с ним медленно по комнате с включенной аудиодорожкой или разговаривая с кем-то по аудиосвязи. Если в каком-то месте возникают помехи, то есть вероятность нахождения там несанкционированного девайса", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20220416/kamera-1783841974.html

россия

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

технологии, общество, россия, павел мясоедов, интеллектуальный резерв, смартфоны, гаджеты