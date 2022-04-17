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Россиянам рассказали, как проверить дом на подслушивающие устройства
Россиянам рассказали, как проверить дом на подслушивающие устройства - РИА Новости, 17.04.2022
Россиянам рассказали, как проверить дом на подслушивающие устройства
Если в вашем доме установлено подслушивающее устройство, то найти его можно по излучаемым им волнам, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв"... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T02:15
2022-04-17T02:15
2022-04-17T10:21
технологии
общество
россия
павел мясоедов
интеллектуальный резерв
смартфоны
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Если в вашем доме установлено подслушивающее устройство, то найти его можно по излучаемым им волнам, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Подслушивающая аппаратура условно может быть поделена на три типа: навесная и монтируемая, встраиваемая в каналы связи, а также внешнего использования, объяснил он.Однако последняя, по мнению эксперта, более технически сложна и менее распространена."Для поиска жучка необходимо выключить всю технику в помещении, кроме личного гаджета, и пройтись с ним медленно по комнате с включенной аудиодорожкой или разговаривая с кем-то по аудиосвязи. Если в каком-то месте возникают помехи, то есть вероятность нахождения там несанкционированного девайса", — заключил эксперт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, общество, россия, павел мясоедов, интеллектуальный резерв, смартфоны, гаджеты
02:15 17.04.2022 (обновлено: 10:21 17.04.2022)
Россиянам рассказали, как проверить дом на подслушивающие устройства
Эксперт Мясоедов: выявить подслушивающее устройство в доме можно с помощью личного гаджета