https://ria.ru/20220417/sk-1783953547.html

Кировский подросток зарезал сестру

Кировский подросток зарезал сестру - РИА Новости, 17.04.2022

Кировский подросток зарезал сестру

Шестнадцатилетний подросток из Кировской области задержан по подозрению в убийстве четырехлетней сестры и ранении семилетней сестры, сообщает следственное... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T11:57

2022-04-17T11:57

2022-04-17T13:16

происшествия

кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток из Кировской области задержан по подозрению в убийстве четырехлетней сестры и ранении семилетней сестры, сообщает следственное управление СК России по региону."Шестнадцатого апреля в одном из домов поселка Нема было обнаружено тело четрыехлетней девочки с ножевыми ранениями. Также была травмирована семилетняя девочка. По предварительным данным, ранения им мог нанести их 16-летний сводный брат, скрывшийся с места происшествия", — говорится в сообщении регионального СУСК.Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство малолетнего (часть 2 статьи 105 УК России)."В ходе проведения комплекса следственных действий местонахождение подозреваемого было установлено следователями, он был задержан, в настоящее время его допрашивают", — подчеркивается в сообщении.По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего."Данные совершенного преступления являются основанием для проведения органами прокуратуры проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В ходе проверки оценке подлежат действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — сообщает прокуратура Кировской области.Результаты проверки и расследования уголовного дела находятся на контроле руководства прокуратуры региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/podmoskove-1783376778.html

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кировская область

россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, кировская область, россия