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Кировский подросток зарезал сестру - РИА Новости, 17.04.2022
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Кировский подросток зарезал сестру
Кировский подросток зарезал сестру - РИА Новости, 17.04.2022
Кировский подросток зарезал сестру
Шестнадцатилетний подросток из Кировской области задержан по подозрению в убийстве четырехлетней сестры и ранении семилетней сестры, сообщает следственное... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:57
2022-04-17T13:16
происшествия
кировская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток из Кировской области задержан по подозрению в убийстве четырехлетней сестры и ранении семилетней сестры, сообщает следственное управление СК России по региону."Шестнадцатого апреля в одном из домов поселка Нема было обнаружено тело четрыехлетней девочки с ножевыми ранениями. Также была травмирована семилетняя девочка. По предварительным данным, ранения им мог нанести их 16-летний сводный брат, скрывшийся с места происшествия", — говорится в сообщении регионального СУСК.Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство малолетнего (часть 2 статьи 105 УК России)."В ходе проведения комплекса следственных действий местонахождение подозреваемого было установлено следователями, он был задержан, в настоящее время его допрашивают", — подчеркивается в сообщении.По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего."Данные совершенного преступления являются основанием для проведения органами прокуратуры проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В ходе проверки оценке подлежат действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — сообщает прокуратура Кировской области.Результаты проверки и расследования уголовного дела находятся на контроле руководства прокуратуры региона.
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происшествия, кировская область, россия
11:57 17.04.2022 (обновлено: 13:16 17.04.2022)
 
Кировский подросток зарезал сестру

СК: кировский подросток зарезал сестру и пытался убить вторую

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета России
Сотрудник следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудник следственного комитета России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток из Кировской области задержан по подозрению в убийстве четырехлетней сестры и ранении семилетней сестры, сообщает следственное управление СК России по региону.
"Шестнадцатого апреля в одном из домов поселка Нема было обнаружено тело четрыехлетней девочки с ножевыми ранениями. Также была травмирована семилетняя девочка. По предварительным данным, ранения им мог нанести их 16-летний сводный брат, скрывшийся с места происшествия", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство малолетнего (часть 2 статьи 105 УК России).
"В ходе проведения комплекса следственных действий местонахождение подозреваемого было установлено следователями, он был задержан, в настоящее время его допрашивают", — подчеркивается в сообщении.
По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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"Данные совершенного преступления являются основанием для проведения органами прокуратуры проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В ходе проверки оценке подлежат действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — сообщает прокуратура Кировской области.
Результаты проверки и расследования уголовного дела находятся на контроле руководства прокуратуры региона.
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