https://ria.ru/20220417/sk-1783953547.html
Кировский подросток зарезал сестру
Кировский подросток зарезал сестру - РИА Новости, 17.04.2022
Кировский подросток зарезал сестру
Шестнадцатилетний подросток из Кировской области задержан по подозрению в убийстве четырехлетней сестры и ранении семилетней сестры, сообщает следственное... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:57
2022-04-17T11:57
2022-04-17T13:16
происшествия
кировская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток из Кировской области задержан по подозрению в убийстве четырехлетней сестры и ранении семилетней сестры, сообщает следственное управление СК России по региону."Шестнадцатого апреля в одном из домов поселка Нема было обнаружено тело четрыехлетней девочки с ножевыми ранениями. Также была травмирована семилетняя девочка. По предварительным данным, ранения им мог нанести их 16-летний сводный брат, скрывшийся с места происшествия", — говорится в сообщении регионального СУСК.Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство малолетнего (часть 2 статьи 105 УК России)."В ходе проведения комплекса следственных действий местонахождение подозреваемого было установлено следователями, он был задержан, в настоящее время его допрашивают", — подчеркивается в сообщении.По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего."Данные совершенного преступления являются основанием для проведения органами прокуратуры проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В ходе проверки оценке подлежат действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — сообщает прокуратура Кировской области.Результаты проверки и расследования уголовного дела находятся на контроле руководства прокуратуры региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/podmoskove-1783376778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кировская область, россия
11:57 17.04.2022 (обновлено: 13:16 17.04.2022)
Кировский подросток зарезал сестру
СК: кировский подросток зарезал сестру и пытался убить вторую
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости.
Шестнадцатилетний подросток из Кировской области задержан по подозрению в убийстве четырехлетней сестры и ранении семилетней сестры, сообщает следственное управление СК России
по региону.
"Шестнадцатого апреля в одном из домов поселка Нема было обнаружено тело четрыехлетней девочки с ножевыми ранениями. Также была травмирована семилетняя девочка. По предварительным данным, ранения им мог нанести их 16-летний сводный брат, скрывшийся с места происшествия", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство малолетнего (часть 2 статьи 105 УК России).
"В ходе проведения комплекса следственных действий местонахождение подозреваемого было установлено следователями, он был задержан, в настоящее время его допрашивают", — подчеркивается в сообщении.
По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
"Данные совершенного преступления являются основанием для проведения органами прокуратуры проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В ходе проверки оценке подлежат действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — сообщает прокуратура Кировской области
.
Результаты проверки и расследования уголовного дела находятся на контроле руководства прокуратуры региона.