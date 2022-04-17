Митинг мира прошел в Штутгарте

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Сотни человек вышли на митинг мира в немецком Штутгарте. Протестующие требовали от властей прекратить призывы к санкциям в отношении России, а также запретить поставки оружия на Украину. Подобные демонстрации также прошли в соседних Мангейме, Гейдельберге и Оффенбурге.