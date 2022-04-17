https://ria.ru/20220417/shtutgart-1783965347.html
Митинг мира прошел в Штутгарте
Митинг мира прошел в Штутгарте - РИА Новости, 17.04.2022
Митинг мира прошел в Штутгарте
Сотни человек вышли на митинг мира в немецком Штутгарте. Протестующие требовали от властей прекратить призывы к санкциям в отношении России, а также запретить поставки оружия на Украину. Подобные демонстрации также прошли в соседних Мангейме, Гейдельберге и Оффенбурге.
2022-04-17T14:16
2022-04-17T14:16
2022-04-17T14:16
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Митинг мира прошел в Штутгарте
Сотни человек вышли на митинг мира в немецком Штутгарте. Протестующие требовали от властей прекратить призывы к санкциям в отношении России, а также запретить поставки оружия на Украину. Подобные демонстрации также прошли в соседних Мангейме, Гейдельберге и Оффенбурге.
2022-04-17T14:16
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РИА Новости
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видео, германия, штутгарт
Митинг мира прошел в Штутгарте
Сотни человек вышли на митинг мира в немецком Штутгарте. Протестующие требовали от властей прекратить призывы к санкциям в отношении России, а также запретить поставки оружия на Украину. Подобные демонстрации также прошли в соседних Мангейме, Гейдельберге и Оффенбурге.
2022-04-17T14:16
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PT2M36S
Митинг мира прошел в Штутгарте
Сотни человек вышли на митинг мира в немецком Штутгарте. Протестующие требовали от властей прекратить призывы к санкциям в отношении России, а также запретить поставки оружия на Украину. Подобные демонстрации также прошли в соседних Мангейме, Гейдельберге и Оффенбурге.