https://ria.ru/20220417/sholts-1783931674.html

О недовольстве Шольцем заявило рекордное количество немцев

О недовольстве Шольцем заявило рекордное количество немцев - РИА Новости, 17.04.2022

О недовольстве Шольцем заявило рекордное количество немцев

Непопулярность канцлера Германии Олафа Шольца достигла в стране рекордно высокого показателя: им недовольна почти половина немцев, свидетельствует исследование, РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T02:04

2022-04-17T02:04

2022-04-17T02:07

в мире

германия

хдс/хсс

олаф шольц

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Непопулярность канцлера Германии Олафа Шольца достигла в стране рекордно высокого показателя: им недовольна почти половина немцев, свидетельствует исследование, проведенное для газеты Bild am Sonntag институтом изучения общественного мнения Insa.Согласно результатам опроса, работой канцлера, который в декабре 2021 года возглавил правительство ФРГ, недовольны 49 процентов респондентов (довольны 38 процентов). Такой показатель недовольства стал самым высоким за время пребывания Шольца в должности.Больше половины респондентов также недовольны работой федерального правительства — 55 процентов (довольны 35 процентов).В исследовании приняли участие 1002 человека. В какой период оно проводилось и какова статистическая погрешность, не уточняется.Еще один опрос показал, что рейтинг Социал‑демократической партии Германии (СДПГ) составляет 25 процентов, тогда как рейтинг блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) — 26 процентов. "Зеленые" на выборах получили бы 17 процентов. Опрос проводился в период с 11 по 14 апреля, в нем приняли участие 1402 человека. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 2,8 процентных пункта.

https://ria.ru/20220415/nemtsy-1783781962.html

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в мире, германия, хдс/хсс, олаф шольц