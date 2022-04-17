Президент Сербии заверил посла России в продолжении дружбы и партнерства
Президент Сербии Вучич заверил российского посла в продолжении дружбы и партнерства
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич
БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Победивший на выборах президента Сербии действующий глава государства Александр Вучич заявил послу РФ Александру Боцан-Харченко, что Белград продолжит дружественные и партнерские отношения с Москвой.
Вучич, согласно предварительным данным, победил на выборах президента Сербии 3 апреля с результатом около 60%, его Сербская прогрессивная партия также получает около 120 мест из 250 на выборах в Скупщину (парламент) страны.
В субботу прошло повторное голосование на более чем 50 избирательных участках, официальные результаты которого ожидаются, но не окажут значимого влияния на итоги волеизъявления.
Сербский лидер в воскресенье принял российского посла, который поздравил его с повторным избранием на пост главы государства.
"Поблагодарив за поздравления, президент Вучич сказал, что Сербия на своем европейском пути продолжит сохранять традиционные дружественные отношения и партнерство с Россией и КНР. На встрече шла речь о развитии сербско-российских двусторонних отношений, включая сферу энергетики, и высказано ожидание, что вскоре начнутся переговоры об объемах, цене и других условиях поставок газа", - сообщила администрация Вучича.
Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.
"Посол Боцан-Харченко в ходе встречи говорил о том, как Россия видит конфликт на Украине. Президент Вучич выразил надежду на скорое окончание этого конфликта и желание, чтобы был установлен мир", - говорится в сообщении.
Вучич 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.
В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
16 апреля, 17:03Тысячи людей в Белграде вышли на митинг в поддержку РоссииВ центре Белграда прошла массовая акция протеста. Люди вышли на улицы после голосования Сербии за выход России из Совета по правам человека ООН. Участники митинга зажигали сигнальные ракеты и разворачивали российские флаги. Шествие прошло от памятника русскому царю Николаю II до посольства Российской Федерации.