https://ria.ru/20220417/serbiya-1783957621.html

Президент Сербии заверил посла России в продолжении дружбы и партнерства

Президент Сербии заверил посла России в продолжении дружбы и партнерства - РИА Новости, 17.04.2022

Президент Сербии заверил посла России в продолжении дружбы и партнерства

Победивший на выборах президента Сербии действующий глава государства Александр Вучич заявил послу РФ Александру Боцан-Харченко, что Белград продолжит... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T12:41

2022-04-17T12:41

2022-04-17T12:41

в мире

александр вучич

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сербия

россия

украина

оон

газпром

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БЕЛГРАД, 17 апр – РИА Новости. Победивший на выборах президента Сербии действующий глава государства Александр Вучич заявил послу РФ Александру Боцан-Харченко, что Белград продолжит дружественные и партнерские отношения с Москвой.Вучич, согласно предварительным данным, победил на выборах президента Сербии 3 апреля с результатом около 60%, его Сербская прогрессивная партия также получает около 120 мест из 250 на выборах в Скупщину (парламент) страны.В субботу прошло повторное голосование на более чем 50 избирательных участках, официальные результаты которого ожидаются, но не окажут значимого влияния на итоги волеизъявления.Сербский лидер в воскресенье принял российского посла, который поздравил его с повторным избранием на пост главы государства."Поблагодарив за поздравления, президент Вучич сказал, что Сербия на своем европейском пути продолжит сохранять традиционные дружественные отношения и партнерство с Россией и КНР. На встрече шла речь о развитии сербско-российских двусторонних отношений, включая сферу энергетики, и высказано ожидание, что вскоре начнутся переговоры об объемах, цене и других условиях поставок газа", - сообщила администрация Вучича.Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет."Посол Боцан-Харченко в ходе встречи говорил о том, как Россия видит конфликт на Украине. Президент Вучич выразил надежду на скорое окончание этого конфликта и желание, чтобы был установлен мир", - говорится в сообщении.Вучич 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220408/vuchich-1782413135.html

https://ria.ru/20220416/belgrad-1783898157.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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