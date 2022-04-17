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Россия сбила два украинских МиГ-29 над Харьковской областью - РИА Новости, 17.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/samolety-1783995480.html
Россия сбила два украинских МиГ-29 над Харьковской областью
Россия сбила два украинских МиГ-29 над Харьковской областью - РИА Новости, 17.04.2022
Россия сбила два украинских МиГ-29 над Харьковской областью
Российские ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T19:46
2022-04-17T20:29
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
миг-29
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29", — сказал он.Генерал добавил, что возле села Преображенское российские войска сбили украинский беспилотный летательный аппарат.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/mariupol-1783984932.html
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в мире, харьковская область, миг-29, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:46 17.04.2022 (обновлено: 20:29 17.04.2022)
 
Россия сбила два украинских МиГ-29 над Харьковской областью

Российские средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 над Харьковской областью

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29", — сказал он.
Генерал добавил, что возле села Преображенское российские войска сбили украинский беспилотный летательный аппарат.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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