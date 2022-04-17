https://ria.ru/20220417/samolety-1783995480.html

Россия сбила два украинских МиГ-29 над Харьковской областью

Россия сбила два украинских МиГ-29 над Харьковской областью - РИА Новости, 17.04.2022

Россия сбила два украинских МиГ-29 над Харьковской областью

Российские ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T19:46

2022-04-17T19:46

2022-04-17T20:29

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29", — сказал он.Генерал добавил, что возле села Преображенское российские войска сбили украинский беспилотный летательный аппарат.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/mariupol-1783984932.html

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Ольга Филиппова

в мире, харьковская область, миг-29, россия, украина, ситуация в днр и лнр