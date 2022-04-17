https://ria.ru/20220417/rogozin-1784001077.html

Рогозин: Европа больше пострадает от санкций против "Роскосмоса"

Рогозин: Европа больше пострадает от санкций против "Роскосмоса" - РИА Новости, 17.04.2022

Рогозин: Европа больше пострадает от санкций против "Роскосмоса"

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Европа в итоге сама пострадает от инициированных ею санкций против "Роскосмоса" больше, чем... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T20:52

2022-04-17T20:52

2022-04-17T21:35

европа

роскосмос

в мире

дмитрий рогозин

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МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Европа в итоге сама пострадает от инициированных ею санкций против "Роскосмоса" больше, чем российская корпорация, и подчеркнул, что после периода ограничений наступит период восстановления отношений, но Западу договариваться придется уже на российских условиях."Уверен, что в той или иной форме сотрудничество восстановится, но оно восстановится уже с другими акцентами. Потому что мы теперь будем работать в первую очередь с теми государствами, которые заняли или здравую позицию, или, по крайней мере, нейтральную. И когда пыль осядет, те, кто вводили санкции, будут вынуждены с нами договариваться уже на наших условиях", - сказал Рогозин в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.Он подчеркнул, что санкции – это пушка, которая стреляет в две стороны. "В кого больше попадет снарядов? С моей точки зрения, Европа, которая инициировала эти санкции, пострадает больше, чем "Роскосмос", - подчеркнул Рогозин.Глава "Роскосмоса" заметил, что российская сторона потеряет "время с точки зрения реализации каких-то мечтаний наших энтузиастов космоса по реализации миссий в дальнем космосе". "Но с точки зрения наших национальных программ все будет реализовано в те сроки, как это должно было быть", - подчеркнул он.Рогозин заявил, что профессионалы в космической сфере на Западе понимают, что происходит безумие, а разрыв связей с "Роскосмосом" - "это ужасно". По его словам, он знает таких людей в и в NASA, и в SpaceX, в европейских странах."Это разрушает их собственные планы, надежды и мечты. Они понимают, что это непростительные действия бюрократов. Ведь те, кто объявляет санкции, на самом деле к космосу не имеют никакого отношения. Это какие-то анонимные дядьки в Европейской комиссии. Не поймешь, кто они были по своему образованию… Они еще и коррупционеры ... И вот когда пришла возможность отыграться на России и Беларуси, они делают это с удовольствием, потому что понимают, что это отводит от них какие-то атаки против их собственных преступных деяний", - подчеркнул глава "Роскосмоса".После того, как Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. "Роскосмос" обратился к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ "Прогресс", "Российские космические системы" и головного института ЦНИИмаш. По словам Рогозина, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).

https://ria.ru/20220413/luna-1783360001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

европа, роскосмос, в мире, дмитрий рогозин