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Британцы жалуются на безденежье из-за санкций против России
Опрос показал нежелание британцев платить за санкции против России - РИА Новости, 17.04.2022
Британцы жалуются на безденежье из-за санкций против России
В Великобритании общественная поддержка санкций против России из-за спецоперации на Украине падает по мере роста цен на энергоносители, свидетельствуют... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T09:13
2022-04-17T09:13
2022-04-17T10:58
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Великобритании общественная поддержка санкций против России из-за спецоперации на Украине падает по мере роста цен на энергоносители, свидетельствуют результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies для газеты The Sunday Telegraph.Отмечается, что 54 процента опрошенных заявили об ухудшении их финансового положения за последний год, тогда как два месяца назад этот показатель составлял 42 процента. Кроме того, 62 процента респондентов допустили дальнейшую деградацию финансового положения Британии в будущем.Менее трети участников исследования заявили о повышении заработной платы в ответ на инфляцию, а две трети из них признались, что новой ставки все равно недостаточно для нормальной жизни в условиях роста цен.Компания провела опрос 13 апреля, когда инфляция по стране достигла рекордных за последние десятилетия семи процентов в годовом исчислении.В западных странах ситуация с топливом резко ухудшилась после введения санкций против России из-за специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. По данным "Газпрома", европейские потребители за прошедшую зиму использовали больше газа, чем было закачано в подземные хранилища перед началом отопительного сезона: в итоге запасы опустились до минимальных уровней за много лет.Так, в Великобритании ценовой порог на газ и электричество повысили на 54 процента, а стоимость бензина и дизельного топлива бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть.Как ранее написал вице-премьер Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика", США и Великобритания последние годы заверяли в снижении своей зависимости от российских энергоресурсов, но статистика говорит об обратном: так, доля российского газа в общем импорте Великобритании с нулевых показателей в 2017 году выросла до более чем шести процентов по итогам 2021 года
https://ria.ru/20220417/sanktsii-1783932425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, газпром
09:13 17.04.2022 (обновлено: 10:58 17.04.2022)
Опрос показал нежелание британцев платить за санкции против России
Опрос RedfieldWilton: все меньше британцев готово терпеть издержки из-за санкций против РФ
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
В Великобритании общественная поддержка санкций против России из-за спецоперации на Украине падает по мере роста цен на энергоносители, свидетельствуют результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies для газеты The Sunday Telegraph.
"Количество граждан, готовых больше платить за топливо из-за жестких санкций Запада против России, за месяц сократилось с 50 до 36 процентов", — сообщает издание.
Отмечается, что 54 процента опрошенных заявили об ухудшении их финансового положения за последний год, тогда как два месяца назад этот показатель составлял 42 процента. Кроме того, 62 процента респондентов допустили дальнейшую деградацию финансового положения Британии в будущем.
Менее трети участников исследования заявили о повышении заработной платы в ответ на инфляцию, а две трети из них признались, что новой ставки все равно недостаточно для нормальной жизни в условиях роста цен.
Компания провела опрос 13 апреля, когда инфляция по стране достигла рекордных за последние десятилетия семи процентов в годовом исчислении.
В западных странах ситуация с топливом резко ухудшилась после введения санкций против России из-за специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
. По данным "Газпрома", европейские потребители за прошедшую зиму использовали больше газа, чем было закачано в подземные хранилища перед началом отопительного сезона: в итоге запасы опустились до минимальных уровней за много лет.
Так, в Великобритании
ценовой порог на газ и электричество повысили на 54 процента, а стоимость бензина и дизельного топлива бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть.
Как ранее написал вице-премьер Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика", США и Великобритания последние годы заверяли в снижении своей зависимости от российских энергоресурсов, но статистика говорит об обратном: так, доля российского газа в общем импорте Великобритании с нулевых показателей в 2017 году выросла до более чем шести процентов по итогам 2021 года