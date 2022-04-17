https://ria.ru/20220417/raneniya-1784012891.html

Более 20 гражданских пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР

Более 20 гражданских пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 17.04.2022

Более 20 гражданских пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР

Двадцать пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденных силами Донецкой народной республики территорий,... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T23:39

2022-04-17T23:39

2022-04-17T23:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр

донбасс

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Двадцать пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденных силами Донецкой народной республики территорий, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 25 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в поселке Владимировка пострадал мальчик 2017 года рождения."Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1158 человек, в том числе 60 детей",- добавили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1784010330.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

донецкая народная республика

украина

россия

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины