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Более 20 гражданских пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 17.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/raneniya-1784012891.html
Более 20 гражданских пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР
Более 20 гражданских пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 17.04.2022
Более 20 гражданских пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР
Двадцать пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденных силами Донецкой народной республики территорий,... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T23:39
2022-04-17T23:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
сцкк
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Двадцать пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденных силами Донецкой народной республики территорий, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 25 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в поселке Владимировка пострадал мальчик 2017 года рождения."Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1158 человек, в том числе 60 детей",- добавили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1784010330.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, сцкк, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
23:39 17.04.2022
 
Более 20 гражданских пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР

ДНР в СЦКК: 25 мирных жителей пострадали при обстрелах освобожденных территорий республики

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Двадцать пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск ранее освобожденных силами Донецкой народной республики территорий, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 25 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденных территорий Республики", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Отмечается, что в поселке Владимировка пострадал мальчик 2017 года рождения.
"Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1158 человек, в том числе 60 детей",- добавили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСЦККСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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