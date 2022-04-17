https://ria.ru/20220417/raneniya-1783971912.html
Две женщины пострадали при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ
Две женщины пострадали при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.04.2022
Две женщины пострадали при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ
Две женщины пострадали при обстреле со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской народной республике, заявили журналистам в генпрокуратуре... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T15:30
2022-04-17T15:30
2022-04-17T15:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Две женщины пострадали при обстреле со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской народной республике, заявили журналистам в генпрокуратуре республики.Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы в Первомайскую больницу с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей."Работниками органов прокуратуры ЛНР данный факт фиксируется. Проводится проверка", - дополнил представитель ГП ЛНР.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс
15:30 17.04.2022 (обновлено: 15:36 17.04.2022)
Две женщины пострадали при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ
Генпрокуратура ЛНР: две женщины получили ранения при обстреле Первомайска со стороны ВСУ