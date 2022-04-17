https://ria.ru/20220417/raneniya-1783971912.html

Две женщины пострадали при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ

Две женщины пострадали при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.04.2022

Две женщины пострадали при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ

Две женщины пострадали при обстреле со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской народной республике, заявили журналистам в генпрокуратуре... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T15:30

2022-04-17T15:30

2022-04-17T15:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

донбасс

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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Две женщины пострадали при обстреле со стороны украинских войск города Первомайск в Луганской народной республике, заявили журналистам в генпрокуратуре республики.Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы в Первомайскую больницу с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями лица, верхних и нижних конечностей."Работниками органов прокуратуры ЛНР данный факт фиксируется. Проводится проверка", - дополнил представитель ГП ЛНР.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс