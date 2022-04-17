https://ria.ru/20220417/putin-1783968904.html
Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном
Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном - РИА Новости, 17.04.2022
Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин продолжит на неделе серию совещаний по экономике и обсудит ситуацию в металлургии, помимо этого с официальным визитом Москву посетит РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:43
2022-04-17T14:43
2022-04-17T14:43
россия
армения
в мире
политика
владимир путин
никол пашинян
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит на неделе серию совещаний по экономике и обсудит ситуацию в металлургии, помимо этого с официальным визитом Москву посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."В Россию с официальным визитом едет премьер-министр Армении. В нынешней международной обстановке событие особого значения", - отметили в программе.Помимо этого, "Россия – страна возможностей" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента, проведет заседание своего наблюдательного совета."Также на неделе Путин продолжит серию совещаний по ситуации в экономике – будет и разговор о том, что происходит в металлургии", - рассказали в программе.
https://ria.ru/20220417/protivostoyanie-1783968583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, в мире, политика, владимир путин, никол пашинян
Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном
Президент Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном