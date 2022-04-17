Рейтинг@Mail.ru
Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220417/putin-1783968904.html
Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном
Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном - РИА Новости, 17.04.2022
Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин продолжит на неделе серию совещаний по экономике и обсудит ситуацию в металлургии, помимо этого с официальным визитом Москву посетит РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:43
2022-04-17T14:43
россия
армения
в мире
политика
владимир путин
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит на неделе серию совещаний по экономике и обсудит ситуацию в металлургии, помимо этого с официальным визитом Москву посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."В Россию с официальным визитом едет премьер-министр Армении. В нынешней международной обстановке событие особого значения", - отметили в программе.Помимо этого, "Россия – страна возможностей" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента, проведет заседание своего наблюдательного совета."Также на неделе Путин продолжит серию совещаний по ситуации в экономике – будет и разговор о том, что происходит в металлургии", - рассказали в программе.
https://ria.ru/20220417/protivostoyanie-1783968583.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, в мире, политика, владимир путин, никол пашинян
14:43 17.04.2022
 
Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном

Президент Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит на неделе серию совещаний по экономике и обсудит ситуацию в металлургии, помимо этого с официальным визитом Москву посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Россию с официальным визитом едет премьер-министр Армении. В нынешней международной обстановке событие особого значения", - отметили в программе.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 14:39
Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил Песков
Помимо этого, "Россия – страна возможностей" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента, проведет заседание своего наблюдательного совета.
"Также на неделе Путин продолжит серию совещаний по ситуации в экономике – будет и разговор о том, что происходит в металлургии", - рассказали в программе.
 
РоссияАрменияВ миреПолитикаВладимир ПутинНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала