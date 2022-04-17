https://ria.ru/20220417/putin-1783968904.html

Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном

Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном - РИА Новости, 17.04.2022

Путин на неделе проведет серию совещаний и встретится с Пашиняном

Президент РФ Владимир Путин продолжит на неделе серию совещаний по экономике и обсудит ситуацию в металлургии, помимо этого с официальным визитом Москву посетит РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T14:43

2022-04-17T14:43

2022-04-17T14:43

россия

армения

в мире

политика

владимир путин

никол пашинян

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит на неделе серию совещаний по экономике и обсудит ситуацию в металлургии, помимо этого с официальным визитом Москву посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."В Россию с официальным визитом едет премьер-министр Армении. В нынешней международной обстановке событие особого значения", - отметили в программе.Помимо этого, "Россия – страна возможностей" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента, проведет заседание своего наблюдательного совета."Также на неделе Путин продолжит серию совещаний по ситуации в экономике – будет и разговор о том, что происходит в металлургии", - рассказали в программе.

https://ria.ru/20220417/protivostoyanie-1783968583.html

россия

армения

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, армения, в мире, политика, владимир путин, никол пашинян