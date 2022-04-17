https://ria.ru/20220417/protivostoyanie-1783968583.html

Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил Песков

Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2022

Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил Песков

Россия способна выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T14:39

2022-04-17T14:39

2022-04-17T17:13

россия

ссср

украина

павел зарубин

сергей лавров

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апр — РИА Новости. Россия способна выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы можем", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, есть ли у современной России шансы "сдюжить" западный мир, если это в свое время не удалось СССР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны начали вводить новые санкции против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции.Помимо этого, некоторые европейские страны заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Вместе с тем санкционное давление на Москву обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220417/mariupol-1783947952.html

https://ria.ru/20220417/embargo-1783944610.html

https://ria.ru/20220415/diskreditatsiya-1783716282.html

россия

ссср

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ссср, украина, павел зарубин, сергей лавров, дмитрий песков, в мире