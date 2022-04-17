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Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2022
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Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил Песков
Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил Песков - РИА Новости, 17.04.2022
Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил Песков
Россия способна выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:39
2022-04-17T17:13
россия
ссср
украина
павел зарубин
сергей лавров
дмитрий песков
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апр — РИА Новости. Россия способна выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы можем", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, есть ли у современной России шансы "сдюжить" западный мир, если это в свое время не удалось СССР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны начали вводить новые санкции против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции.Помимо этого, некоторые европейские страны заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Вместе с тем санкционное давление на Москву обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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россия, ссср, украина, павел зарубин, сергей лавров, дмитрий песков, в мире
14:39 17.04.2022 (обновлено: 17:13 17.04.2022)
 
Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апр — РИА Новости. Россия способна выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы можем", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, есть ли у современной России шансы "сдюжить" западный мир, если это в свое время не удалось СССР.
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До 400 иностранных наемников заблокированы на территории "Азовстали"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Улица города Анси - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 10:12
"Нас хотят утопить". Французы боятся остаться без российской нефти
Западные страны начали вводить новые санкции против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции.
Помимо этого, некоторые европейские страны заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Вместе с тем санкционное давление на Москву обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 13:58
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