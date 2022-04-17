https://ria.ru/20220417/pravoslavnye-1783818862.html

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Православные христиане встречают Вербное воскресенье - РИА Новости, 17.04.2022

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Православная церковь отмечает один из главных праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T00:02

2022-04-17T00:02

2022-04-17T07:32

религия

иисус христос

иерусалим

россия

религиозные праздники

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МОСКВА. 17 апр — РИА Новости. Православная церковь отмечает один из главных праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.Вербное воскресенье наступает за неделю до Пасхи, предваряя Страстную седмицу (неделю), когда Церковь вспоминает страдания и крестную смерть Спасителя. Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа. О нем повествуют все четыре евангелиста.Согласно Священному писанию, перед тем как посетить древний город, Спаситель воскресил праведного Лазаря. Тот жил в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Господа. Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям.Поэтому, когда Христос через несколько дней въезжал на молодом осле в Иерусалим, люди приветствовали Его, как царя. Они выстлали Его путь дорогими одеждами и пальмовыми ветвями. В память об этом событии и был установлен церковный праздник. В этот день и накануне вечером, в Лазареву субботу, верующим раздают в храмах освященные ветви вербы. В России они заменяют пальмовые, которыми встречали Господа жители Иерусалима.Существует давний обычай — освящать вербные ветки. Происходит это накануне торжества, в субботу, во время Всенощного бдения. Освященную вербу обычно хранят в красном углу, рядом с иконами. А в сам праздничный день верующие посещают литургию.

https://ria.ru/20220412/ostanovki-1783115702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, иерусалим, россия, религиозные праздники