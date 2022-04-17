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Православные христиане встречают Вербное воскресенье - РИА Новости, 17.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220417/pravoslavnye-1783818862.html
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
Православные христиане встречают Вербное воскресенье - РИА Новости, 17.04.2022
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
Православная церковь отмечает один из главных праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T00:02
2022-04-17T07:32
религия
иисус христос
иерусалим
россия
религиозные праздники
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МОСКВА. 17 апр — РИА Новости. Православная церковь отмечает один из главных праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.Вербное воскресенье наступает за неделю до Пасхи, предваряя Страстную седмицу (неделю), когда Церковь вспоминает страдания и крестную смерть Спасителя. Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа. О нем повествуют все четыре евангелиста.Согласно Священному писанию, перед тем как посетить древний город, Спаситель воскресил праведного Лазаря. Тот жил в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Господа. Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям.Поэтому, когда Христос через несколько дней въезжал на молодом осле в Иерусалим, люди приветствовали Его, как царя. Они выстлали Его путь дорогими одеждами и пальмовыми ветвями. В память об этом событии и был установлен церковный праздник. В этот день и накануне вечером, в Лазареву субботу, верующим раздают в храмах освященные ветви вербы. В России они заменяют пальмовые, которыми встречали Господа жители Иерусалима.Существует давний обычай — освящать вербные ветки. Происходит это накануне торжества, в субботу, во время Всенощного бдения. Освященную вербу обычно хранят в красном углу, рядом с иконами. А в сам праздничный день верующие посещают литургию.
https://ria.ru/20220412/ostanovki-1783115702.html
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иисус христос, иерусалим, россия, религиозные праздники
00:02 17.04.2022 (обновлено: 07:32 17.04.2022)
 

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПеред патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве
Перед патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА. 17 апр — РИА Новости. Православная церковь отмечает один из главных праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.
Вербное воскресенье наступает за неделю до Пасхи, предваряя Страстную седмицу (неделю), когда Церковь вспоминает страдания и крестную смерть Спасителя. Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа. О нем повествуют все четыре евангелиста.
Согласно Священному писанию, перед тем как посетить древний город, Спаситель воскресил праведного Лазаря. Тот жил в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Господа. Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям.
Поэтому, когда Христос через несколько дней въезжал на молодом осле в Иерусалим, люди приветствовали Его, как царя. Они выстлали Его путь дорогими одеждами и пальмовыми ветвями.
В память об этом событии и был установлен церковный праздник. В этот день и накануне вечером, в Лазареву субботу, верующим раздают в храмах освященные ветви вербы. В России они заменяют пальмовые, которыми встречали Господа жители Иерусалима.
Существует давний обычай — освящать вербные ветки. Происходит это накануне торжества, в субботу, во время Всенощного бдения. Освященную вербу обычно хранят в красном углу, рядом с иконами. А в сам праздничный день верующие посещают литургию.
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