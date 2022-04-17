https://ria.ru/20220417/postradavshie-1784012211.html
Число пострадавших при обстрелах Харцызска в ДНР возросло до четырех
Число пострадавших при обстрелах Харцызска в ДНР возросло до четырех - РИА Новости, 17.04.2022
Число пострадавших при обстрелах Харцызска в ДНР возросло до четырех
Число пострадавших при обстрелах города Харцызск со стороны украинских войск в воскресенье возросло до четырех, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T23:30
2022-04-17T23:30
2022-04-17T23:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
харцызск
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах города Харцызск со стороны украинских войск в воскресенье возросло до четырех, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил об одном пострадавшем при обстреле этого города."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) населенного пункта Харцызск общее число пострадавших мирных жителей возросло до четырех", - уточнили в представительстве.Отмечается, что всем раненным оказана необходимая медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220417/kadyrov-1784002340.html
https://ria.ru/20220417/baranyuk-1783997874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, харцызск, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
23:30 17.04.2022 (обновлено: 23:31 17.04.2022)
Число пострадавших при обстрелах Харцызска в ДНР возросло до четырех
ДНР в СЦКК: число пострадавших при обстрелах Харцызска возросло до четырех человек