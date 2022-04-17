03:15 17.04.2022 (обновлено: 03:20 17.04.2022)
Юрист рассказал, какие выплаты положены безработным
Эксперт Данилов: потерявшим работу нужно обратиться в центр занятости за пособием
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Тем, кто потерял работу, положена помощь от государства. Прежде всего, это пособие по безработице, но в нескольких случаях возможна и материальная помощь, рассказал агентству "Прайм" заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.
Пособие предоставляют после обращения с необходимыми документами в центр занятости населения по месту жительства. Размер выплат зависит от уровня зарплаты заявителя на последнем месте работы при соблюдении нескольких условий. Он не может быть выше максимального размера пособия по безработице с поправкой на районный коэффициент, добавил Данилов.
В первые три месяца выплачивается 75 процентов среднемесячного заработка, в следующие три месяца — 60 процентов заработка. В течение года пособие может выплачиваться не более шести месяцев, а для некоторых категорий граждан — трех месяцев. Если заработка не было, размер пособия минимальный, пояснил эксперт.
По истечении этого срока безработный может получить материальную помощь, если центр занятости вынесет такое решение, сказал он.
"Основанием для оказания материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты, является решение центра занятости населения об оказании материальной помощи", — подчеркнул Данилов.
Период получения помощи также не может быть более шести месяцев, заключил собеседник агентства.