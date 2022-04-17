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Детские поликлиники Москвы переходят на электронные медкарты - РИА Новости, 17.04.2022
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Детские поликлиники Москвы переходят на электронные медкарты
Детские поликлиники Москвы переходят на электронные медкарты - РИА Новости, 17.04.2022
Детские поликлиники Москвы переходят на электронные медкарты
Уже две трети детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T09:12
2022-04-17T09:12
общество
москва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уже две трети детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".Она напомнила, что все детские поликлиники Москвы в этом году откажутся от бумажных медкарт."Уже сейчас в двух третях поликлиник бумажные карты все собраны, заперты в одной комнате, и в текущей деятельности врачи ими уже не пользуются", - сообщила Ракова.Она отметила, что в этом году стартует проект "Цифровой госпиталь", он также начнётся с детских стационаров."Начинаем его тоже с детских стационаров, полностью переводя в цифровой формат работы в приёмных отделениях", - отметила Ракова.
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общество, москва, здоровье - общество
09:12 17.04.2022
 
Детские поликлиники Москвы переходят на электронные медкарты

Заммэра Москвы Ракова: две трети детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОформление холла в шоу-руме поликлиники нового образца на территории диагностического центра №5 в Москве
Оформление холла в шоу-руме поликлиники нового образца на территории диагностического центра №5 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Оформление холла в шоу-руме поликлиники нового образца на территории диагностического центра №5 в Москве
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уже две трети детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".
Она напомнила, что все детские поликлиники Москвы в этом году откажутся от бумажных медкарт.
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"Уже сейчас в двух третях поликлиник бумажные карты все собраны, заперты в одной комнате, и в текущей деятельности врачи ими уже не пользуются", - сообщила Ракова.
Она отметила, что в этом году стартует проект "Цифровой госпиталь", он также начнётся с детских стационаров.
"Начинаем его тоже с детских стационаров, полностью переводя в цифровой формат работы в приёмных отделениях", - отметила Ракова.
 
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