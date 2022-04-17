https://ria.ru/20220417/polikliniki-1783941263.html

Детские поликлиники Москвы переходят на электронные медкарты

Детские поликлиники Москвы переходят на электронные медкарты - РИА Новости, 17.04.2022

Детские поликлиники Москвы переходят на электронные медкарты

Уже две трети детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T09:12

2022-04-17T09:12

2022-04-17T09:12

общество

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уже две трети детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".Она напомнила, что все детские поликлиники Москвы в этом году откажутся от бумажных медкарт."Уже сейчас в двух третях поликлиник бумажные карты все собраны, заперты в одной комнате, и в текущей деятельности врачи ими уже не пользуются", - сообщила Ракова.Она отметила, что в этом году стартует проект "Цифровой госпиталь", он также начнётся с детских стационаров."Начинаем его тоже с детских стационаров, полностью переводя в цифровой формат работы в приёмных отделениях", - отметила Ракова.

https://ria.ru/20220417/polikliniki-1783940328.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, здоровье - общество