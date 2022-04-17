https://ria.ru/20220417/polikliniki-1783941263.html
Детские поликлиники Москвы переходят на электронные медкарты
Детские поликлиники Москвы переходят на электронные медкарты - РИА Новости, 17.04.2022
Детские поликлиники Москвы переходят на электронные медкарты
Уже две трети детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T09:12
2022-04-17T09:12
2022-04-17T09:12
общество
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уже две трети детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".Она напомнила, что все детские поликлиники Москвы в этом году откажутся от бумажных медкарт."Уже сейчас в двух третях поликлиник бумажные карты все собраны, заперты в одной комнате, и в текущей деятельности врачи ими уже не пользуются", - сообщила Ракова.Она отметила, что в этом году стартует проект "Цифровой госпиталь", он также начнётся с детских стационаров."Начинаем его тоже с детских стационаров, полностью переводя в цифровой формат работы в приёмных отделениях", - отметила Ракова.
https://ria.ru/20220417/polikliniki-1783940328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество
Детские поликлиники Москвы переходят на электронные медкарты
Заммэра Москвы Ракова: две трети детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Уже две трети детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1
".
Она напомнила, что все детские поликлиники Москвы
в этом году откажутся от бумажных медкарт.
"Уже сейчас в двух третях поликлиник бумажные карты все собраны, заперты в одной комнате, и в текущей деятельности врачи ими уже не пользуются", - сообщила Ракова.
Она отметила, что в этом году стартует проект "Цифровой госпиталь", он также начнётся с детских стационаров.
"Начинаем его тоже с детских стационаров, полностью переводя в цифровой формат работы в приёмных отделениях", - отметила Ракова.