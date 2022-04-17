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Кулеба не ответил на вопрос, сможет ли МККК посетить пленных из России - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/plennye-1784003310.html
Кулеба не ответил на вопрос, сможет ли МККК посетить пленных из России
Кулеба не ответил на вопрос, сможет ли МККК посетить пленных из России - РИА Новости, 17.04.2022
Кулеба не ответил на вопрос, сможет ли МККК посетить пленных из России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CBS не ответил на вопрос ведущей о том, позволит ли в итоге Киев сотрудникам Международного Красного Креста... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T21:26
2022-04-17T21:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
россия
международный комитет красного креста (мккк)
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CBS не ответил на вопрос ведущей о том, позволит ли в итоге Киев сотрудникам Международного Красного Креста посетить российских военнопленных.Ведущая сослалась на опубликованный на этой неделе "доклад 45 стран, входящих в ОБСЕ", "которые провели расследование военных преступлений". По ее словам, в докладе говорится, что Украина не позволила Красному Кресту посетить пленных.Реагируя на вопрос о том, позволит ли Киев это сделать, Кулеба сказал: "У меня есть весомые причины жаловаться на то, как Красный Крест проводил свои операции на Украине с начала войны, и на визит главы Красного креста в Москву и то, как он прошел. Но я не буду этого делать, потому что у нас хорошие рабочие отношения с Красным крестом и мы решаем все проблемы на рабочем уровне в духе сотрудничества".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783947821.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия, международный комитет красного креста (мккк)
21:26 17.04.2022 (обновлено: 21:27 17.04.2022)
 
Кулеба не ответил на вопрос, сможет ли МККК посетить пленных из России

Глава МИД Украины Кулеба не ответил на вопрос, сможет ли МККК посетить пленных из России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CBS не ответил на вопрос ведущей о том, позволит ли в итоге Киев сотрудникам Международного Красного Креста посетить российских военнопленных.
Ведущая сослалась на опубликованный на этой неделе "доклад 45 стран, входящих в ОБСЕ", "которые провели расследование военных преступлений". По ее словам, в докладе говорится, что Украина не позволила Красному Кресту посетить пленных.
Реагируя на вопрос о том, позволит ли Киев это сделать, Кулеба сказал: "У меня есть весомые причины жаловаться на то, как Красный Крест проводил свои операции на Украине с начала войны, и на визит главы Красного креста в Москву и то, как он прошел. Но я не буду этого делать, потому что у нас хорошие рабочие отношения с Красным крестом и мы решаем все проблемы на рабочем уровне в духе сотрудничества".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДмитрий КулебаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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