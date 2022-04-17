https://ria.ru/20220417/plennye-1784003310.html

Кулеба не ответил на вопрос, сможет ли МККК посетить пленных из России

Кулеба не ответил на вопрос, сможет ли МККК посетить пленных из России - РИА Новости, 17.04.2022

Кулеба не ответил на вопрос, сможет ли МККК посетить пленных из России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CBS не ответил на вопрос ведущей о том, позволит ли в итоге Киев сотрудникам Международного Красного Креста... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T21:26

2022-04-17T21:26

2022-04-17T21:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

россия

международный комитет красного креста (мккк)

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CBS не ответил на вопрос ведущей о том, позволит ли в итоге Киев сотрудникам Международного Красного Креста посетить российских военнопленных.Ведущая сослалась на опубликованный на этой неделе "доклад 45 стран, входящих в ОБСЕ", "которые провели расследование военных преступлений". По ее словам, в докладе говорится, что Украина не позволила Красному Кресту посетить пленных.Реагируя на вопрос о том, позволит ли Киев это сделать, Кулеба сказал: "У меня есть весомые причины жаловаться на то, как Красный Крест проводил свои операции на Украине с начала войны, и на визит главы Красного креста в Москву и то, как он прошел. Но я не буду этого делать, потому что у нас хорошие рабочие отношения с Красным крестом и мы решаем все проблемы на рабочем уровне в духе сотрудничества".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783947821.html

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Ольга Филиппова

в мире, украина, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия, международный комитет красного креста (мккк)