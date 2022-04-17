https://ria.ru/20220417/peru-1783944923.html

В Перу изучают возможность введения химической кастрации для насильников

В Перу изучают возможность введения химической кастрации для насильников - РИА Новости, 17.04.2022

В Перу изучают возможность введения химической кастрации для насильников

Правительство Перу изучает возможность введения в стране химической кастрации для насильников на фоне резонансного случая изнасилования трехлетнего ребенка,... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T10:16

2022-04-17T10:16

2022-04-17T10:16

в мире

перу

педро кастильо

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство Перу изучает возможность введения в стране химической кастрации для насильников на фоне резонансного случая изнасилования трехлетнего ребенка, сообщает канцелярия президента страны Педро Кастильо."В связи с потрясшим страну отвратительным случаем похищения и изнасилования трехлетней девочки в городе Чиклайо президент республики Педро Кастильо объявил, что правительство рассматривает возможность принятия таких радикальных мер, как применение обязательной химической кастрации в отношении насильников несовершеннолетних, подростков и женщин, как это уже делается в других странах мира", - говорится в сообщении.Отмечается, что для внесения меры в уголовный кодекс необходимо одобрение конгресса.На этой неделе стало известно о похищении и изнасиловании трехлетней девочки в городе Чиклайо в регионе Ламбаеке на северо-западе Перу. Как передает радио RPP, подозреваемый был задержан в среду. В нескольких городах прошли акции протеста. Издание Comercio отмечает, что возмущенные местные жители разбили окна, выломали двери, а затем сожгли заброшенный дом, где похититель сутки удерживал ребенка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/pedofil-1769566515.html

перу

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, перу, педро кастильо