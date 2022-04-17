В Перу изучают возможность введения химической кастрации для насильников
Власти Перу изучают возможность введения в стране химической кастрации для насильников
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство Перу изучает возможность введения в стране химической кастрации для насильников на фоне резонансного случая изнасилования трехлетнего ребенка, сообщает канцелярия президента страны Педро Кастильо.
"В связи с потрясшим страну отвратительным случаем похищения и изнасилования трехлетней девочки в городе Чиклайо президент республики Педро Кастильо объявил, что правительство рассматривает возможность принятия таких радикальных мер, как применение обязательной химической кастрации в отношении насильников несовершеннолетних, подростков и женщин, как это уже делается в других странах мира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для внесения меры в уголовный кодекс необходимо одобрение конгресса.
На этой неделе стало известно о похищении и изнасиловании трехлетней девочки в городе Чиклайо в регионе Ламбаеке на северо-западе Перу. Как передает радио RPP, подозреваемый был задержан в среду. В нескольких городах прошли акции протеста. Издание Comercio отмечает, что возмущенные местные жители разбили окна, выломали двери, а затем сожгли заброшенный дом, где похититель сутки удерживал ребенка.