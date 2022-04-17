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В Перу изучают возможность введения химической кастрации для насильников - РИА Новости, 17.04.2022
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В Перу изучают возможность введения химической кастрации для насильников
В Перу изучают возможность введения химической кастрации для насильников - РИА Новости, 17.04.2022
В Перу изучают возможность введения химической кастрации для насильников
Правительство Перу изучает возможность введения в стране химической кастрации для насильников на фоне резонансного случая изнасилования трехлетнего ребенка,... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:16
2022-04-17T10:16
в мире
перу
педро кастильо
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство Перу изучает возможность введения в стране химической кастрации для насильников на фоне резонансного случая изнасилования трехлетнего ребенка, сообщает канцелярия президента страны Педро Кастильо."В связи с потрясшим страну отвратительным случаем похищения и изнасилования трехлетней девочки в городе Чиклайо президент республики Педро Кастильо объявил, что правительство рассматривает возможность принятия таких радикальных мер, как применение обязательной химической кастрации в отношении насильников несовершеннолетних, подростков и женщин, как это уже делается в других странах мира", - говорится в сообщении.Отмечается, что для внесения меры в уголовный кодекс необходимо одобрение конгресса.На этой неделе стало известно о похищении и изнасиловании трехлетней девочки в городе Чиклайо в регионе Ламбаеке на северо-западе Перу. Как передает радио RPP, подозреваемый был задержан в среду. В нескольких городах прошли акции протеста. Издание Comercio отмечает, что возмущенные местные жители разбили окна, выломали двери, а затем сожгли заброшенный дом, где похититель сутки удерживал ребенка.
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в мире, перу, педро кастильо
10:16 17.04.2022
 
В Перу изучают возможность введения химической кастрации для насильников

Власти Перу изучают возможность введения в стране химической кастрации для насильников

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкКафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство Перу изучает возможность введения в стране химической кастрации для насильников на фоне резонансного случая изнасилования трехлетнего ребенка, сообщает канцелярия президента страны Педро Кастильо.
"В связи с потрясшим страну отвратительным случаем похищения и изнасилования трехлетней девочки в городе Чиклайо президент республики Педро Кастильо объявил, что правительство рассматривает возможность принятия таких радикальных мер, как применение обязательной химической кастрации в отношении насильников несовершеннолетних, подростков и женщин, как это уже делается в других странах мира", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для внесения меры в уголовный кодекс необходимо одобрение конгресса.
На этой неделе стало известно о похищении и изнасиловании трехлетней девочки в городе Чиклайо в регионе Ламбаеке на северо-западе Перу. Как передает радио RPP, подозреваемый был задержан в среду. В нескольких городах прошли акции протеста. Издание Comercio отмечает, что возмущенные местные жители разбили окна, выломали двери, а затем сожгли заброшенный дом, где похититель сутки удерживал ребенка.
 
В миреПеруПедро Кастильо
 
 
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