https://ria.ru/20220417/perestrelka-1783946723.html
В перестрелке на греко-турецкой границе погиб мигрант, пишут СМИ
В перестрелке на греко-турецкой границе погиб мигрант, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2022
В перестрелке на греко-турецкой границе погиб мигрант, пишут СМИ
Серьезный инцидент с перестрелкой между греческим пограничником и турецкой лодкой с нелегальными мигрантами произошел вечером в субботу на реке Эврос недалеко... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:42
2022-04-17T10:42
2022-04-17T10:58
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греция
турция
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АФИНЫ, 17 апр – РИА Новости. Серьезный инцидент с перестрелкой между греческим пограничником и турецкой лодкой с нелегальными мигрантами произошел вечером в субботу на реке Эврос недалеко от Суфли, погиб один мигрант, сообщает газета "Катимерини"."Инцидент произошел после 9 часов вечера в субботу. При этом греческие власти заявили, что ответили на стрельбу с турецкой стороны, когда предупредили лодку с мигрантами на Эвросе, чтобы она не приближалась к греческому берегу", - пишет издание.Греческие пограничники обнаружили лодку с мигрантами на турецкой стороне реки, разделяющей Грецию и Турцию, люди пытались пересечь реку и добраться до греческого берега. "Греческие пограничники дали предупреждение световыми сигналами, но катер не только не изменил курс, но с турецкой стороны начались выстрелы, на что греки ответили соответствующим образом", - говорится в сообщении.В итоге греческие власти обнаружили и забрали шестерых живых нелегалов и одного убитого. "По информации "Катимерини", погибший иммигрант получил пулевое ранение с близкого расстояния", - отмечается в сообщении.Издание "Прото тема" пишет, что погибла женщина, ее застрелили "почти в упор" из пистолета 22-го калибра, возможно, нелегальные перевозчики. "Пистолет 22-го калибра не используется ни греческой, ни турецкой стороной, и, как утверждается, женщину застрелил контрабандист", - указывает издание. Оно сообщило, что стрельба по греческим пограничникам "велась с турецкой стороны, возможно, со стороны турецких военных"."Прото тема" заявляет, что задержаны пятеро мигрантов. "Мигранты - все африканского происхождения, возможно, эфиопы - были доставлены в Александруполис", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, турция
10:42 17.04.2022 (обновлено: 10:58 17.04.2022)
В перестрелке на греко-турецкой границе погиб мигрант, пишут СМИ
Kathimerini: перестрелка произошла на греко-турецкой границе, погиб мигрант
АФИНЫ, 17 апр – РИА Новости.
Серьезный инцидент с перестрелкой между греческим пограничником и турецкой лодкой с нелегальными мигрантами произошел вечером в субботу на реке Эврос недалеко от Суфли, погиб один мигрант, сообщает газета "Катимерини
".
"Инцидент произошел после 9 часов вечера в субботу. При этом греческие власти заявили, что ответили на стрельбу с турецкой стороны, когда предупредили лодку с мигрантами на Эвросе, чтобы она не приближалась к греческому берегу", - пишет издание.
Греческие пограничники обнаружили лодку с мигрантами на турецкой стороне реки, разделяющей Грецию
и Турцию
, люди пытались пересечь реку и добраться до греческого берега. "Греческие пограничники дали предупреждение световыми сигналами, но катер не только не изменил курс, но с турецкой стороны начались выстрелы, на что греки ответили соответствующим образом", - говорится в сообщении.
В итоге греческие власти обнаружили и забрали шестерых живых нелегалов и одного убитого. "По информации "Катимерини", погибший иммигрант получил пулевое ранение с близкого расстояния", - отмечается в сообщении.
Издание "Прото тема" пишет, что погибла женщина, ее застрелили "почти в упор" из пистолета 22-го калибра, возможно, нелегальные перевозчики. "Пистолет 22-го калибра не используется ни греческой, ни турецкой стороной, и, как утверждается, женщину застрелил контрабандист", - указывает издание. Оно сообщило, что стрельба по греческим пограничникам "велась с турецкой стороны, возможно, со стороны турецких военных".
"Прото тема" заявляет, что задержаны пятеро мигрантов. "Мигранты - все африканского происхождения, возможно, эфиопы - были доставлены в Александруполис", - говорится в сообщении.