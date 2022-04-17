https://ria.ru/20220417/perestrelka-1783946723.html

В перестрелке на греко-турецкой границе погиб мигрант, пишут СМИ

В перестрелке на греко-турецкой границе погиб мигрант, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2022

В перестрелке на греко-турецкой границе погиб мигрант, пишут СМИ

Серьезный инцидент с перестрелкой между греческим пограничником и турецкой лодкой с нелегальными мигрантами произошел вечером в субботу на реке Эврос недалеко... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T10:42

2022-04-17T10:42

2022-04-17T10:58

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АФИНЫ, 17 апр – РИА Новости. Серьезный инцидент с перестрелкой между греческим пограничником и турецкой лодкой с нелегальными мигрантами произошел вечером в субботу на реке Эврос недалеко от Суфли, погиб один мигрант, сообщает газета "Катимерини"."Инцидент произошел после 9 часов вечера в субботу. При этом греческие власти заявили, что ответили на стрельбу с турецкой стороны, когда предупредили лодку с мигрантами на Эвросе, чтобы она не приближалась к греческому берегу", - пишет издание.Греческие пограничники обнаружили лодку с мигрантами на турецкой стороне реки, разделяющей Грецию и Турцию, люди пытались пересечь реку и добраться до греческого берега. "Греческие пограничники дали предупреждение световыми сигналами, но катер не только не изменил курс, но с турецкой стороны начались выстрелы, на что греки ответили соответствующим образом", - говорится в сообщении.В итоге греческие власти обнаружили и забрали шестерых живых нелегалов и одного убитого. "По информации "Катимерини", погибший иммигрант получил пулевое ранение с близкого расстояния", - отмечается в сообщении.Издание "Прото тема" пишет, что погибла женщина, ее застрелили "почти в упор" из пистолета 22-го калибра, возможно, нелегальные перевозчики. "Пистолет 22-го калибра не используется ни греческой, ни турецкой стороной, и, как утверждается, женщину застрелил контрабандист", - указывает издание. Оно сообщило, что стрельба по греческим пограничникам "велась с турецкой стороны, возможно, со стороны турецких военных"."Прото тема" заявляет, что задержаны пятеро мигрантов. "Мигранты - все африканского происхождения, возможно, эфиопы - были доставлены в Александруполис", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/perestrelka-1777413623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, греция, турция