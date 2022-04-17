https://ria.ru/20220417/patriarkh-1783965555.html
Патриарх Кирилл пожелал верующим спасительно пройти Страстную седмицу
Патриарх Кирилл пожелал верующим спасительно пройти Страстную седмицу - РИА Новости, 17.04.2022
Патриарх Кирилл пожелал верующим спасительно пройти Страстную седмицу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после богослужения в столичном храме Христа Спасителя поздравил верующих с праздником Входа Господня в... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:10
2022-04-17T14:10
2022-04-17T14:10
религия
религия
религиозные праздники
иисус христос
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после богослужения в столичном храме Христа Спасителя поздравил верующих с праздником Входа Господня в Иерусалим и пожелал спасительно пройти Страстную седмицу — через исповедание своих грехов и молитву.В пятницу у православных христиан завершился 40-дневный Великий пост и началась Страстная неделя, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху, или Воскресение Христово, в этом году в Русской православной церкви встретят 24 апреля."Я хотел бы всем нам пожелать пройти эти дни спасительно, в первую очередь через исповедание своих грехов, молитву, пост - помочь самим себе избавиться от тех грехов и слабостей, которые отягощают наше житие. И да поможет нам Господь с добрыми мыслями и намерениями войти в поприще святой Страстной седмицы", - сказал патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20220417/pravoslavnye-1783818862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, религиозные праздники, иисус христос, русская православная церковь
Патриарх Кирилл пожелал верующим спасительно пройти Страстную седмицу
Патриарх Кирилл пожелал верующим пройти Страстную седмицу через исповедь, пост и молитву