https://ria.ru/20220417/paskha-1784011011.html

Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Пасхой - РИА Новости, 17.04.2022

Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав христианских церквей, отмечающих Пасху 17 апреля, отметив, что Воскресение Христово — величайшее событие в РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T23:16

2022-04-17T23:16

2022-04-17T23:16

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

пасха

религиозные праздники

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав христианских церквей, отмечающих Пасху 17 апреля, отметив, что Воскресение Христово — величайшее событие в истории человечества."Воскресение Христово — величайшее событие человеческой истории. Победоносным восстанием из мертвых Господь Иисус навеки разрушил оковы греха и смерти, дабы и нам ходить в обновленной жизни, имея веру и упование на Бога", — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.Пасхальные поздравления патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил главам инославных Церквей. В частности, в числе адресатов посланий — Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, Католикос Киликийский Арам I, Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Матфей III, Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III, Патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи, сообщается на сайте Русской православной церкви.

https://ria.ru/20220417/paskha-1783692375.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), пасха, религиозные праздники