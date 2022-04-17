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Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Пасхой - РИА Новости, 17.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220417/paskha-1784011011.html
Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Пасхой
Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Пасхой - РИА Новости, 17.04.2022
Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав христианских церквей, отмечающих Пасху 17 апреля, отметив, что Воскресение Христово — величайшее событие в РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T23:16
2022-04-17T23:16
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
пасха
религиозные праздники
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав христианских церквей, отмечающих Пасху 17 апреля, отметив, что Воскресение Христово — величайшее событие в истории человечества."Воскресение Христово — величайшее событие человеческой истории. Победоносным восстанием из мертвых Господь Иисус навеки разрушил оковы греха и смерти, дабы и нам ходить в обновленной жизни, имея веру и упование на Бога", — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.Пасхальные поздравления патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил главам инославных Церквей. В частности, в числе адресатов посланий — Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, Католикос Киликийский Арам I, Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Матфей III, Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III, Патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи, сообщается на сайте Русской православной церкви.
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), пасха, религиозные праздники
23:16 17.04.2022
 
Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей, отмечающих Пасху 17 апреля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав христианских церквей, отмечающих Пасху 17 апреля, отметив, что Воскресение Христово — величайшее событие в истории человечества.
"Воскресение Христово — величайшее событие человеческой истории. Победоносным восстанием из мертвых Господь Иисус навеки разрушил оковы греха и смерти, дабы и нам ходить в обновленной жизни, имея веру и упование на Бога", — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.
Пасхальные поздравления патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил главам инославных Церквей. В частности, в числе адресатов посланий — Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, Католикос Киликийский Арам I, Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Матфей III, Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III, Патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи, сообщается на сайте Русской православной церкви.
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