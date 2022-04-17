https://ria.ru/20220417/paskha-1783814421.html

Западные христиане отмечают Пасху

Западные христиане отмечают Пасху - РИА Новости, 17.04.2022

Западные христиане отмечают Пасху

Католики, а вместе с ними многие протестанты встречают Пасху — древнейший христианский праздник. Он был установлен в честь воскресения Иисуса Христа. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T00:00

2022-04-17T00:00

2022-04-17T10:52

религия

иисус христос

папа римский

египет

ватикан

италия

религиозные праздники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105593/28/1055932844_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_de535bd763000fe8cd80c9140926ee21.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Католики, а вместе с ними многие протестанты встречают Пасху — древнейший христианский праздник. Он был установлен в честь воскресения Иисуса Христа.Пасха — переходящий праздник. Его дата ежегодно исчисляется по лунно-солнечному календарю. В 2022-м Светлое Христово Воскресение у католиков приходится на 17 апреля.Слово "Пасха" происходит от еврейского "Песах" и переводится как "прохождение мимо". У евреев торжество было установлено пророком Моисеем в честь исхода из Египта. В новозаветной традиции Пасха знаменует воскресение Иисуса Христа.После Пятидесятницы (Дня сошествия Святого Духа на апостолов) христиане начали совершать первые литургии, а также установленное самим Спасителем таинство евхаристии. Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно. Пятница была днем поста и скорби в воспоминание Его страданий, а воскресенье — днем радости.В малоазийских церквях в I веке праздник ежегодно отмечался вместе с иудейской Пасхой. Поскольку и иудеи, и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии. Некоторые церкви переносили дату на первое воскресенье после иудейского торжества, потому как Христос был казнен в день еврейской Пасхи. А в 325-м Первый Вселенский собор в Никее постановил: не совершать Пасху "прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями".До XVI века православная и католическая Пасхи совпадали. Но в 1583-м папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию (систему расчета даты Пасхи), названную григорианской. Вследствие этого изменился и весь календарь. И теперь дата главного христианского праздника у католиков приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния. Разница с православными порой может быть более месяца. В 2022-м вместе с католиками Пасху отмечают и некоторые протестантские деноминации — лютеране, англикане и евангелисты.С древних времен сложилась традиция совершения в этот день богослужения ночью. Большое значение при этом имеет пасхальный огонь. Он символизирует Свет Божий, просвещающий все народы после Христова Воскресения.По католическому обряду на прихрамовой территории разжигают большой костер. От него перед началом службы возжигают Пасхал — особую свечу, огонь от которой раздают всем верующим. Пасхал вносят в темный храм под древнейший гимн Exsultet ("Да ликуют"). Он извещает присутствующих о воскрешении Христа. Затем прихожане поочередно зажигают от Пасхала свои свечи. Крестный ход же совершается в богослужение Навечерия Пасхи после богослужения.В Светлое Христово Воскресение после торжественной мессы с балкона Собора Святого Петра в Ватикане Папа Римский объявляет благую весть о воскресении Спасителя. Затем понтифик обращается к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Поздравление верующим произносится на многих языках.После пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи и яйца. Последние дарят друг другу как символ чудесного появления на свет — Воскресения Христова.В каждой стране существуют свои пасхальные традиции. В Италии пекут "голубку", а в Англии — пасхальные булочки hot cross buns, надрезанные сверху крестом. В Восточной Польше едят окрошку, которую поливают водой с уксусом, в Эквадоре — фансеку — суп из 12 видов злаков, трески, арахиса и молока. Во многих странах популярны кондитерские фигурки пасхальных кроликов.

https://ria.ru/20190421/1552838293.html

египет

ватикан

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, папа римский, египет, ватикан, италия, религиозные праздники