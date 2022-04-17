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СК возбудил уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове
СК возбудил уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове - РИА Новости, 17.04.2022
СК возбудил уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове
Следственный комитет возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T16:13
2022-04-17T16:13
2022-04-17T16:46
происшествия
обострение ситуации в днр и лнр
харьков
россия
украина
ситуация в днр и лнр
георгий жуков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове, сообщается в Telegram-канале СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 УК России (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — отметили там.Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет.По данным ведомства, 17 апреля в Харькове украинские националисты, используя спецтехнику, снесла памятник советскому полководцу.В СК заявили, что преступные действия направлены против интересов России и сохранения исторической памяти о СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом.
https://ria.ru/20220414/ternopol-1783485465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, харьков, россия, украина, ситуация в днр и лнр, георгий жуков
16:13 17.04.2022 (обновлено: 16:46 17.04.2022)
СК возбудил уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове
СК возбудил уголовное дело после сноса памятника маршалу Жукову в Харькове