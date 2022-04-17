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СК возбудил уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове - РИА Новости, 17.04.2022
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СК возбудил уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове
СК возбудил уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове - РИА Новости, 17.04.2022
СК возбудил уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове
Следственный комитет возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T16:13
2022-04-17T16:46
происшествия
обострение ситуации в днр и лнр
харьков
россия
украина
ситуация в днр и лнр
георгий жуков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове, сообщается в Telegram-канале СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 УК России (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — отметили там.Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет.По данным ведомства, 17 апреля в Харькове украинские националисты, используя спецтехнику, снесла памятник советскому полководцу.В СК заявили, что преступные действия направлены против интересов России и сохранения исторической памяти о СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом.
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происшествия, харьков, россия, украина, ситуация в днр и лнр, георгий жуков
16:13 17.04.2022 (обновлено: 16:46 17.04.2022)
 
СК возбудил уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове

СК возбудил уголовное дело после сноса памятника маршалу Жукову в Харькове

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове, сообщается в Telegram-канале СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 УК России (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — отметили там.
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет.
По данным ведомства, 17 апреля в Харькове украинские националисты, используя спецтехнику, снесла памятник советскому полководцу.
В СК заявили, что преступные действия направлены против интересов России и сохранения исторической памяти о СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом.
Флаг Украины на месте демонтированного памятника советским летчикам в Тернополе, Украина - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 12:02
В украинском Тернополе демонтировали памятник советским летчикам
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияХарьковРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРГеоргий Жуков
 
 
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