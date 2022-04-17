https://ria.ru/20220417/pamyatnik-1783975612.html

СК возбудил уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове

СК возбудил уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове - РИА Новости, 17.04.2022

СК возбудил уголовное дело после сноса памятника Жукову в Харькове

Следственный комитет возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T16:13

2022-04-17T16:13

2022-04-17T16:46

происшествия

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

георгий жуков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело из-за сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове, сообщается в Telegram-канале СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 УК России (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — отметили там.Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет.По данным ведомства, 17 апреля в Харькове украинские националисты, используя спецтехнику, снесла памятник советскому полководцу.В СК заявили, что преступные действия направлены против интересов России и сохранения исторической памяти о СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом.

https://ria.ru/20220414/ternopol-1783485465.html

харьков

россия

украина

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Ольга Филиппова

происшествия, харьков, россия, украина, ситуация в днр и лнр, георгий жуков