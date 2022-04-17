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У пенсионера, застрелившего спасателя, изъяли два самодельных устройства - РИА Новости, 17.04.2022
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У пенсионера, застрелившего спасателя, изъяли два самодельных устройства
У пенсионера, застрелившего спасателя, изъяли два самодельных устройства - РИА Новости, 17.04.2022
У пенсионера, застрелившего спасателя, изъяли два самодельных устройства
У пенсионера, застрелившего спасателя в Одинцово, изъяли два самодельных стреляющих устройства - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T21:40
2022-04-17T21:44
происшествия
одинцово
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. У пенсионера, застрелившего спасателя в Одинцово, изъяли два самодельных стреляющих устройства - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.По данным ведомства, установлено, что 80-летний местный житель мешал работе промышленного альпиниста, зажав трос на уровне своей квартиры на пятом этаже. Для помощи альпинисту к квартире пенсионера прибыл спасатель Мособлспас. Он позвонил в дверь квартиры. Однако владелец отказался открывать, затем выстрелил в дверь из самодельного устройства и смертельно ранил спасателя. После чего пенсионер выстрелил себе в ногу, он госпитализирован."В ходе осмотра следователем изъято два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, смывы крови, охотничьи патроны в количестве 21 штуки и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220410/saratov-1782815965.html
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Ольга Филиппова
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происшествия, одинцово
21:40 17.04.2022 (обновлено: 21:44 17.04.2022)
 
У пенсионера, застрелившего спасателя, изъяли два самодельных устройства

У пенсионера, застрелившего спасателя в Одинцово, изъяли два самодельных устройства

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. У пенсионера, застрелившего спасателя в Одинцово, изъяли два самодельных стреляющих устройства - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По данным ведомства, установлено, что 80-летний местный житель мешал работе промышленного альпиниста, зажав трос на уровне своей квартиры на пятом этаже. Для помощи альпинисту к квартире пенсионера прибыл спасатель Мособлспас. Он позвонил в дверь квартиры. Однако владелец отказался открывать, затем выстрелил в дверь из самодельного устройства и смертельно ранил спасателя. После чего пенсионер выстрелил себе в ногу, он госпитализирован.
"В ходе осмотра следователем изъято два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, смывы крови, охотничьи патроны в количестве 21 штуки и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
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