https://ria.ru/20220417/odintsovo-1784004509.html

У пенсионера, застрелившего спасателя, изъяли два самодельных устройства

У пенсионера, застрелившего спасателя, изъяли два самодельных устройства - РИА Новости, 17.04.2022

У пенсионера, застрелившего спасателя, изъяли два самодельных устройства

У пенсионера, застрелившего спасателя в Одинцово, изъяли два самодельных стреляющих устройства - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T21:40

2022-04-17T21:40

2022-04-17T21:44

происшествия

одинцово

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. У пенсионера, застрелившего спасателя в Одинцово, изъяли два самодельных стреляющих устройства - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.По данным ведомства, установлено, что 80-летний местный житель мешал работе промышленного альпиниста, зажав трос на уровне своей квартиры на пятом этаже. Для помощи альпинисту к квартире пенсионера прибыл спасатель Мособлспас. Он позвонил в дверь квартиры. Однако владелец отказался открывать, затем выстрелил в дверь из самодельного устройства и смертельно ранил спасателя. После чего пенсионер выстрелил себе в ногу, он госпитализирован."В ходе осмотра следователем изъято два самодельных стреляющих устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, смывы крови, охотничьи патроны в количестве 21 штуки и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220410/saratov-1782815965.html

одинцово

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, одинцово