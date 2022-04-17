Украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска вечером в воскресенье обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, были выпущены четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский, Кировский р-ны): выпущено 4 снаряда калибром 122мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.