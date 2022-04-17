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Украинские войска обстреляли минами Горловку и Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 17.04.2022
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Украинские войска обстреляли минами Горловку и Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли минами Горловку и Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска обстреляли минами Горловку и Широкую Балку в ДНР
Украинские войска минами калибром 120 миллиметров обстреляли поселок шахты 6/7 в донецкой Горловке и населенный пункт Широкая балка, сообщает представительство... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T19:13
2022-04-17T19:13
в мире
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россия
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска минами калибром 120 миллиметров обстреляли поселок шахты 6/7 в донецкой Горловке и населенный пункт Широкая балка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:26 - Шахта Южная - н.п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 17:07 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 4 мины калибром 120 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
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в мире, украина, россия
19:13 17.04.2022
 
Украинские войска обстреляли минами Горловку и Широкую Балку в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли минами Горловку и Широкую Балку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитое окно в детском саду
Разбитое окно в детском саду - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разбитое окно в детском саду
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска минами калибром 120 миллиметров обстреляли поселок шахты 6/7 в донецкой Горловке и населенный пункт Широкая балка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:26 - Шахта Южная - н.п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 17:07 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 4 мины калибром 120 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
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