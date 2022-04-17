https://ria.ru/20220417/obstrel-1783992401.html

Украинские войска обстреляли минами Горловку и Широкую Балку в ДНР

Украинские войска обстреляли минами Горловку и Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска обстреляли минами Горловку и Широкую Балку в ДНР

Украинские войска минами калибром 120 миллиметров обстреляли поселок шахты 6/7 в донецкой Горловке и населенный пункт Широкая балка, сообщает представительство... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T19:13

2022-04-17T19:13

2022-04-17T19:13

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска минами калибром 120 миллиметров обстреляли поселок шахты 6/7 в донецкой Горловке и населенный пункт Широкая балка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:26 - Шахта Южная - н.п. Горловка (пос. шахты 6/7): выпущено 10 мин калибром 120 мм; 17:07 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 4 мины калибром 120 мм.", - говорится в сообщении представительства в Telegram.

https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783990502.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия