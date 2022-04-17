Украинские войска обстреляли из "Градов" поселок Донецкий в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли из "Градов" поселок Донецкий
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике с применением реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.10 с направления населенного пункта Орехово по населенному пункту Донецкий с применением РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.