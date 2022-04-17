https://ria.ru/20220417/obstrel-1783970918.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска в 14.57 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив три ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T15:14

2022-04-17T15:14

2022-04-17T15:23

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

вооруженные силы украины

россия

украина

владимир путин

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.57 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив три ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.57 н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/obstrel-1783969098.html

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, россия, украина, владимир путин