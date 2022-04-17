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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 17.04.2022
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска в 14.57 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив три ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T15:14
2022-04-17T15:23
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
вооруженные силы украины
россия
украина
владимир путин
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.57 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив три ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.57 н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
ясиноватая
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, россия, украина, владимир путин
15:14 17.04.2022 (обновлено: 15:23 17.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой три ракеты из "Градов"

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.57 обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР, выпустив три ракеты из БМ-21 "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.57 н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 14:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска вновь обстреляли Донецкий в ЛНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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