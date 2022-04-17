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Украинские войска вновь обстреляли Донецкий в ЛНР
Украинские войска вновь обстреляли Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецкий в ЛНР
Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике из артиллерийского орудия, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:47
2022-04-17T14:47
2022-04-17T14:47
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике из артиллерийского орудия, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.25 с направления н.п. Орехово по н.п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 мм (8 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Ранее сообщалось об обстреле Донецкого в воскресенье по меньшей мере дважды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска вновь обстреляли Донецкий в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецкого украинскими войсками