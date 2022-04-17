https://ria.ru/20220417/obstrel-1783969098.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецкий в ЛНР

Украинские войска вновь обстреляли Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецкий в ЛНР

Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике из артиллерийского орудия, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T14:47

2022-04-17T14:47

2022-04-17T14:47

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике из артиллерийского орудия, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.25 с направления н.п. Орехово по н.п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 мм (8 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Ранее сообщалось об обстреле Донецкого в воскресенье по меньшей мере дважды.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины