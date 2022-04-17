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Мирный житель получил ранение при обстреле города Харцызск в ДНР - РИА Новости, 17.04.2022
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Мирный житель получил ранение при обстреле города Харцызск в ДНР
Мирный житель получил ранение при обстреле города Харцызск в ДНР - РИА Новости, 17.04.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле города Харцызск в ДНР
Мирный житель пострадал в результате обстрела города Харцызск в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:21
2022-04-17T12:21
в мире
украина
харцызск
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела города Харцызск в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Харцызск. В результате обстрела по улице Павлова пострадало домостроение, ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, харцызск, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
12:21 17.04.2022
 
Мирный житель получил ранение при обстреле города Харцызск в ДНР

Штаб теробороны ДНР: мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ города Харцызск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела города Харцызск в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины атаковали Харцызск. В результате обстрела по улице Павлова пострадало домостроение, ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреУкраинаХарцызскРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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