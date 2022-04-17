https://ria.ru/20220417/obstrel-1783955636.html
Мирный житель получил ранение при обстреле города Харцызск в ДНР
Мирный житель получил ранение при обстреле города Харцызск в ДНР - РИА Новости, 17.04.2022
Мирный житель получил ранение при обстреле города Харцызск в ДНР
Мирный житель пострадал в результате обстрела города Харцызск в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:21
2022-04-17T12:21
2022-04-17T12:21
в мире
украина
харцызск
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c876578895e056d6fd200f03e74e740.jpg
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела города Харцызск в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Харцызск. В результате обстрела по улице Павлова пострадало домостроение, ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
харцызск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0260a34999c43f5a5a62f190bb6065d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харцызск, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Мирный житель получил ранение при обстреле города Харцызск в ДНР
Штаб теробороны ДНР: мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ города Харцызск