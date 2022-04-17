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Мирный житель получил ранение при обстреле города Харцызск в ДНР

Мирный житель получил ранение при обстреле города Харцызск в ДНР - РИА Новости, 17.04.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле города Харцызск в ДНР

Мирный житель пострадал в результате обстрела города Харцызск в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T12:21

2022-04-17T12:21

2022-04-17T12:21

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела города Харцызск в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Харцызск. В результате обстрела по улице Павлова пострадало домостроение, ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, харцызск, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины