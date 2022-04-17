https://ria.ru/20220417/obstrel-1783929617.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из "Града"

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из "Града" - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из "Града"

Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, выпустив 10 ракет из системы БМ-21 "Град", заявило в Telegram представительство республики... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T01:13

2022-04-17T01:13

2022-04-17T01:19

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обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, выпустив 10 ракет из системы БМ-21 "Град", заявило в Telegram представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/azovstal-1783928197.html

россия

донбасс

украина

донецкая народная республика

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в мире, россия, донбасс, украина, донецкая народная республика, днр