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Республиканец заявил, что конгресс изучит данные с ноутбука Хантера Байдена - РИА Новости, 18.04.2022
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Республиканец заявил, что конгресс изучит данные с ноутбука Хантера Байдена
Республиканец заявил, что конгресс изучит данные с ноутбука Хантера Байдена - РИА Новости, 18.04.2022
Республиканец заявил, что конгресс изучит данные с ноутбука Хантера Байдена
Член палаты представителей, республиканец Даррел Исса заявил, что в конгрессе изучают скандальное содержимое ноутбука сына президента США Хантера Байдена. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-17T21:00
2022-04-18T08:56
в мире
хантер байден
сша
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Член палаты представителей, республиканец Даррел Исса заявил, что в конгрессе изучают скандальное содержимое ноутбука сына президента США Хантера Байдена.Он подчеркнул, что любой человек, хранящий на своем ноутбуке фотографии коллекции наркотиков, имеет серьезные проблемы. "Они были, когда он летал с отцом на "втором борту" (самолет вице-президента США. — Прим. ред.), когда его отец уверялся, что его бизнес-сделки продвигаются. Включая Восточную Европу, включая Россию, мэра Москвы, его жену, включая Китай", — сказал конгрессмен.Он подчеркнул, что в это время Хантер Байден был уязвим из-за пристрастия к наркотикам. "Именно такого человека вы завербуете, если работаете в одном из агентств в Китае или России", — сказал он.Ранее передавший СМИ копию жесткого диска Хантера Байдена Джек Маски заявил, что обнаружил "450 гигабайтов удаленных материалов", включая 80 тысяч видео и фотографий, а также более 120 тысяч архивированных писем. Сам он, "опасаясь мести администрации Байдена", уехал из США в Швейцарию и сейчас находится в Цюрихе, где вместе с ИТ-экспертами работает над восстановлением данных с ноутбука. Макси заявил, что в ближайшие недели намерен выложить все полученные данные в интернет.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
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в мире, хантер байден, сша, федеральное бюро расследований сша
21:00 17.04.2022 (обновлено: 08:56 18.04.2022)
 
Республиканец заявил, что конгресс изучит данные с ноутбука Хантера Байдена

Республиканец Исса заявил, что конгресс США изучит содержимое ноутбука Хантера Байдена

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Член палаты представителей, республиканец Даррел Исса заявил, что в конгрессе изучают скандальное содержимое ноутбука сына президента США Хантера Байдена.

"Необходимо отследить это до самого верха, до "большого парня". И для этого нужен спецпрокурор, но в то же время мы расследуем это. У нас есть ноутбук, и этот ноутбук — сокровищница очевидного — прямой связи между президентом и его сыном. Глубокое погружение в то, насколько болен и уязвим в своей наркотической зависимости был Хантер Байден", — сказал Исса в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что любой человек, хранящий на своем ноутбуке фотографии коллекции наркотиков, имеет серьезные проблемы. "Они были, когда он летал с отцом на "втором борту" (самолет вице-президента США. — Прим. ред.), когда его отец уверялся, что его бизнес-сделки продвигаются. Включая Восточную Европу, включая Россию, мэра Москвы, его жену, включая Китай", — сказал конгрессмен.
Он подчеркнул, что в это время Хантер Байден был уязвим из-за пристрастия к наркотикам. "Именно такого человека вы завербуете, если работаете в одном из агентств в Китае или России", — сказал он.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 23:55
В Конгрессе США расследуют цензуру новостей о ноутбуке Хантера Байдена
Ранее передавший СМИ копию жесткого диска Хантера Байдена Джек Маски заявил, что обнаружил "450 гигабайтов удаленных материалов", включая 80 тысяч видео и фотографий, а также более 120 тысяч архивированных писем. Сам он, "опасаясь мести администрации Байдена", уехал из США в Швейцарию и сейчас находится в Цюрихе, где вместе с ИТ-экспертами работает над восстановлением данных с ноутбука. Макси заявил, что в ближайшие недели намерен выложить все полученные данные в интернет.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
 
В миреХантер БайденСШАФедеральное бюро расследований США
 
 
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