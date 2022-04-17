https://ria.ru/20220417/noutbuk-1784001584.html

Республиканец заявил, что конгресс изучит данные с ноутбука Хантера Байдена

Республиканец заявил, что конгресс изучит данные с ноутбука Хантера Байдена - РИА Новости, 18.04.2022

Республиканец заявил, что конгресс изучит данные с ноутбука Хантера Байдена

Член палаты представителей, республиканец Даррел Исса заявил, что в конгрессе изучают скандальное содержимое ноутбука сына президента США Хантера Байдена. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-17T21:00

2022-04-17T21:00

2022-04-18T08:56

в мире

хантер байден

сша

федеральное бюро расследований сша

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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Член палаты представителей, республиканец Даррел Исса заявил, что в конгрессе изучают скандальное содержимое ноутбука сына президента США Хантера Байдена.Он подчеркнул, что любой человек, хранящий на своем ноутбуке фотографии коллекции наркотиков, имеет серьезные проблемы. "Они были, когда он летал с отцом на "втором борту" (самолет вице-президента США. — Прим. ред.), когда его отец уверялся, что его бизнес-сделки продвигаются. Включая Восточную Европу, включая Россию, мэра Москвы, его жену, включая Китай", — сказал конгрессмен.Он подчеркнул, что в это время Хантер Байден был уязвим из-за пристрастия к наркотикам. "Именно такого человека вы завербуете, если работаете в одном из агентств в Китае или России", — сказал он.Ранее передавший СМИ копию жесткого диска Хантера Байдена Джек Маски заявил, что обнаружил "450 гигабайтов удаленных материалов", включая 80 тысяч видео и фотографий, а также более 120 тысяч архивированных писем. Сам он, "опасаясь мести администрации Байдена", уехал из США в Швейцарию и сейчас находится в Цюрихе, где вместе с ИТ-экспертами работает над восстановлением данных с ноутбука. Макси заявил, что в ближайшие недели намерен выложить все полученные данные в интернет.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

https://ria.ru/20220331/bayden-1781185351.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, хантер байден, сша, федеральное бюро расследований сша