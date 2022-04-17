https://ria.ru/20220417/nischeta-1784009451.html
Гутерриш: пятая часть человечества может обнищать из-за кризиса на Украине
Гутерриш: пятая часть человечества может обнищать из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 17.04.2022
Гутерриш: пятая часть человечества может обнищать из-за кризиса на Украине
Кризис на Украине может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 миллиарда человек, в нищету и голод, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T22:57
2022-04-17T22:57
2022-04-17T22:57
оон
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
ситуация в днр и лнр
антониу гутерриш
донбасс
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ПРАГА, 17 апр – РИА Новости. Кризис на Украине может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 миллиарда человек, в нищету и голод, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в своем комментарии для чешского сетевого издания Seznam Zprávy, опубликованном в воскресенье.На долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла, напомнил Гутерриш. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире. На их долю приходится более трети пшеницы, импортируемой в 45 наименее развитых стран, отметил генсек ООН.Но война, по словам Гутерриша, мешает фермерам убирать урожай, вызывает закрытие портов, блокирует экспорт зерна, нарушает цепочки поставок и вызывает резкий рост цен."Многие развивающиеся страны лишь оправляются от последствий COVID-19, которые усугубляются их историческим долговым бременем и резким ростом инфляции. С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30%. За последний год цены на сырую нефть марки Brent выросли более чем на 60%, а цены на газ и удобрения - более чем в два раза", - напомнил Гутерриш.По словам Гутерриша, для исправления ситуации с продовольствием ООН призывает все государства поддерживать открытые рынки, не допускать накопления запасов, неоправданных и чрезмерных экспортных ограничений, а также предоставлять резервы странам, подверженным наибольшему риску голода.В сфере финансов G20 и международные финансовые институты должны, по мнению Гутерриша, перейти в режим чрезвычайной ситуации. Они должны найти способы увеличения ликвидности и фискального пространства, чтобы правительства развивающихся стран могли инвестировать в беднейшие и наиболее уязвимые слои населения и в реализацию целей устойчивого развития."Это должно стать первым шагом на пути к глубоким реформам нашей несправедливой глобальной финансовой системы, которая делает богатых богаче, а бедных беднее. Социальная защита будет иметь важное значение для поддержки семей в преодолении этого кризиса", - считает генсек ООН.Единственным долгосрочным решением как военных действий в Украине, так и ситуации в самых бедных и уязвимых странах является мир. "Мы призываем мировое сообщество объединить свой голос и поддержать наш призыв к миру. Эта война должна закончиться, и без промедления", - подчеркнул Гутерриш.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/golod-1783011792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оон, россия, украина, ситуация в днр и лнр, антониу гутерриш, донбасс
Гутерриш: пятая часть человечества может обнищать из-за кризиса на Украине
Генсек ООН Гутерриш: кризис на Украине может ввергнуть в нищету пятую часть человечества
ПРАГА, 17 апр – РИА Новости.
Кризис на Украине может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 миллиарда человек, в нищету и голод, заявил
генсек ООН Антониу Гутерриш в своем комментарии для чешского сетевого издания Seznam Zprávy, опубликованном в воскресенье.
"Мы все видим трагедию, разворачивающуюся на Украине. Но за ее границами война начала тихую атаку на развивающийся мир. Кризис может ввергнуть до 1,7 миллиарда человек, то есть более пятой части человечества, в нищету и голод в таких масштабах, каких не было несколько десятилетий", - считает генсек ООН.
На долю Украины
и РФ
приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла, напомнил Гутерриш. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире. На их долю приходится более трети пшеницы, импортируемой в 45 наименее развитых стран, отметил генсек ООН
.
Но война, по словам Гутерриша, мешает фермерам убирать урожай, вызывает закрытие портов, блокирует экспорт зерна, нарушает цепочки поставок и вызывает резкий рост цен.
"Многие развивающиеся страны лишь оправляются от последствий COVID-19, которые усугубляются их историческим долговым бременем и резким ростом инфляции. С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30%. За последний год цены на сырую нефть марки Brent
выросли более чем на 60%, а цены на газ и удобрения - более чем в два раза", - напомнил Гутерриш.
По словам Гутерриша, для исправления ситуации с продовольствием ООН призывает все государства поддерживать открытые рынки, не допускать накопления запасов, неоправданных и чрезмерных экспортных ограничений, а также предоставлять резервы странам, подверженным наибольшему риску голода.
В сфере финансов G20
и международные финансовые институты должны, по мнению Гутерриша, перейти в режим чрезвычайной ситуации. Они должны найти способы увеличения ликвидности и фискального пространства, чтобы правительства развивающихся стран могли инвестировать в беднейшие и наиболее уязвимые слои населения и в реализацию целей устойчивого развития.
"Это должно стать первым шагом на пути к глубоким реформам нашей несправедливой глобальной финансовой системы, которая делает богатых богаче, а бедных беднее. Социальная защита будет иметь важное значение для поддержки семей в преодолении этого кризиса", - считает генсек ООН.
Единственным долгосрочным решением как военных действий в Украине, так и ситуации в самых бедных и уязвимых странах является мир. "Мы призываем мировое сообщество объединить свой голос и поддержать наш призыв к миру. Эта война должна закончиться, и без промедления", - подчеркнул Гутерриш.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.