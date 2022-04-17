https://ria.ru/20220417/nischeta-1784009451.html

Гутерриш: пятая часть человечества может обнищать из-за кризиса на Украине

Гутерриш: пятая часть человечества может обнищать из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 17.04.2022

Гутерриш: пятая часть человечества может обнищать из-за кризиса на Украине

Кризис на Украине может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 миллиарда человек, в нищету и голод, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T22:57

2022-04-17T22:57

2022-04-17T22:57

оон

обострение ситуации в днр и лнр

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антониу гутерриш

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ПРАГА, 17 апр – РИА Новости. Кризис на Украине может ввергнуть более одной пятой части человечества, то есть до 1,7 миллиарда человек, в нищету и голод, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в своем комментарии для чешского сетевого издания Seznam Zprávy, опубликованном в воскресенье.На долю Украины и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла, напомнил Гутерриш. Зерно из этих двух стран кормит самых бедных и уязвимых людей в мире. На их долю приходится более трети пшеницы, импортируемой в 45 наименее развитых стран, отметил генсек ООН.Но война, по словам Гутерриша, мешает фермерам убирать урожай, вызывает закрытие портов, блокирует экспорт зерна, нарушает цепочки поставок и вызывает резкий рост цен."Многие развивающиеся страны лишь оправляются от последствий COVID-19, которые усугубляются их историческим долговым бременем и резким ростом инфляции. С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30%. За последний год цены на сырую нефть марки Brent выросли более чем на 60%, а цены на газ и удобрения - более чем в два раза", - напомнил Гутерриш.По словам Гутерриша, для исправления ситуации с продовольствием ООН призывает все государства поддерживать открытые рынки, не допускать накопления запасов, неоправданных и чрезмерных экспортных ограничений, а также предоставлять резервы странам, подверженным наибольшему риску голода.В сфере финансов G20 и международные финансовые институты должны, по мнению Гутерриша, перейти в режим чрезвычайной ситуации. Они должны найти способы увеличения ликвидности и фискального пространства, чтобы правительства развивающихся стран могли инвестировать в беднейшие и наиболее уязвимые слои населения и в реализацию целей устойчивого развития."Это должно стать первым шагом на пути к глубоким реформам нашей несправедливой глобальной финансовой системы, которая делает богатых богаче, а бедных беднее. Социальная защита будет иметь важное значение для поддержки семей в преодолении этого кризиса", - считает генсек ООН.Единственным долгосрочным решением как военных действий в Украине, так и ситуации в самых бедных и уязвимых странах является мир. "Мы призываем мировое сообщество объединить свой голос и поддержать наш призыв к миру. Эта война должна закончиться, и без промедления", - подчеркнул Гутерриш.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/golod-1783011792.html

https://ria.ru/20220415/golod-1783606823.html

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

оон, россия, украина, ситуация в днр и лнр, антониу гутерриш, донбасс